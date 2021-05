Trauer um Restaurator Jakob Huber

Er war die gute Seele des Heimatmuseums in Wertingen

Der Restaurator Jakob Huber ist am vergangenen Freitag, einen Tag nach seinem Geburtstag, im Alter von 74 Jahren gestorben. Er war die gute Seele des Heimatmuseums in Wertingen.

Auf Vermittlung des damaligen Museumsreferenten Alfred Sigg begann der Restaurator Jakob Huber 2004 seine Tätigkeit im Wertinger Heimatmuseum. Aufgrund seines umfassenden Fachwissens war der erfahrene Kirchenmalermeister die Idealbesetzung für das damit verbundene vielfältige Aufgabenspektrum. Restaurierung von Heiligenfiguren, Reinigung von verstaubten Neuzugängen, Vergolden von Altarteilen und Gemälderahmen, Ausbesserung von Schadstellen, Neubemalung von verblassten Schränken – diese Arbeiten und viele mehr erledigte Jakob Huber mit größter Leidenschaft.

„Keine Arbeit war ihm zu viel“, so beschreiben ihn seine Freunde und Bekannten. Stets freundlich und bescheiden hat sich der gebürtige Wertinger, der in Gundelfingen wohnte, große Verdienste um das Heimatmuseum erworben. „Die Stadt Wertingen und das Heimatmuseum Wertingen werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so die Verantwortlichen des Wertinger Rathauses. (wz)