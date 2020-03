vor 39 Min.

Über zwei Millionen Euro

Hochbehälter in Lauterbrunn wird saniert

Außerdem informierte Wasserwart Werner Domler über die Sanierung des Hochbehälters in Lauterbrunn. Die erste Kammer ist bereits mit Edelstahl ausgekleidet, teilweise ist auch die Verrohrung schon fertig. Wenn alles fertiggestellt ist und das Gesundheitsamt aufgrund der Wasserproben die Freigabe erteilt, können voraussichtlich in der 15. und 16. Kalenderwoche, zwei Wochen lang, beide Kammern parallel laufen, um zu testen, ob alles passt. Wenn ja, können die Arbeiten an der zweiten Kammer beginnen, die bis zum Sommer fertig sein soll. Da immer eine Kammer genutzt werden kann, ist die Wasserversorgung von Lauterbrunn aus gesichert.

Auch der Haushalt stand in dieser Sitzung auf der Tagesordnung. Kämmerin Maria Reiber erläuterte die Bilanz zum 31. Dezember 2017 sowie die Rechenschaftsberichte 2017 und 2018, die bereits von den Rechnungsprüfern kontrolliert und für in Ordnung befunden wurden. Im Haushalt 2020 beläuft sich der Vermögenshaushalt auf 2,091 Millionen Euro, zahlreiche Investitionen stehen an. Mit 800000 Euro die Sanierung des Hochbehälters in Lauterbrunn, jeweils 200000 Euro sind bereits für den neuen Tief- und den neuen Flachbrunnen bei Binswangen bereitgestellt. Unter anderem stehen Kanalarbeiten an im Baugebiet Ulrichsfeld III in Bocksberg (40000 Euro), in Laugna am Wiesenfeld III in Laugna (10000 Euro), in der Kanalstraße (75000 Euro), im Gewerbe- und Baugebiet südlich der Hettlinger Straße (145000 Euro).

Da 1,8 Millionen Euro als Kreditaufnahme eingeplant sind, wird der Schuldenstand voraussichtlich auf 3,4 Millionen Euro steigen. 1,3 Millionen Euro davon waren schon im Haushalt 2019 eingeplant, diese Kreditaufnahme war da aber noch nicht nötig.

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 1,6 Millionen Euro, von dem 107000 Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt und somit für die Investitionen genutzt werden können. Auf die Nachfrage von Bürgermeister Lehmeier und Johannes Rigel erklärt Kämmerin Reiber, dass die Gebühr für das Wasser um vier Cent steigen wird. Da vorgeschrieben ist, dass die Abzahlungsdauer der Kredite der Nutzungsdauer der Anlagen entspricht, werden die kalkulatorischen Kosten über Jahrzehnte hinweg abgeschrieben. (bbk)

