05.06.2020

Ulrich Müller ist bischöflicher Zeremoniar

Er war einst Wertingens Stadtpfarrer

Der in Augsburg geborene Pfarrer Ulrich Müller, der fünf Jahre lang – von 1990 bis 1995 – Stadtpfarrer von St. Martin Wertingen war, erhielt 1987 seine Priesterweihe. Zuletzt wirkte Ulrich Müller als Pfarrer in der Pfarrei Derching und ist Beauftragter der Liturgie im Bistum Augsburg. Nun ernannte ihn Bischof Bertram Meier zum bischöflichen Zeremoniar, dessen Posten Müller mit der Bischofsweihe am 6. Juli antreten wird.Neben seiner Tätigkeit im Bischofshaus bleibt Pfarrer Müller weiterhin Leiter des Fachbereichs Liturgie und liturgische Bildung in der Hauptabteilung VI. (fk) Foto: Konrad Friedrich

