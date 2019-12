vor 19 Min.

Unbekannte übergießen Katzen mit Diesel

Unbekannte haben ein Gehege einer Katzenauffangstation im Kreis Dillingen mit Diesel übergossen und mehrere Katzen dadurch leicht verletzt. Weil das Gehege in Wertingen nicht mehr weiter genutzt werden konnte, mussten die Katzen in einem Tierheim untergebracht werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Vorfalls vom Montagnachmittag um Hinweise. (dpa)