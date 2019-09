23.09.2019

Unfall verursacht und geflüchtet

Polizei Wertingen sucht Zeugen

Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Freitag gegen 20.30 Uhr in der Gottmannshofer Straße beim Einparken gegen eine Metallstange, sodass diese aus der Bodenverankerung gerissen wurde. Sie begutachtete den Schaden und wartete etwa 20 Minuten an ihrem Fahrzeug. Anschließend verließ sie den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dabei wurde sie beobachtet. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Bei einem weiteren Fall von Unfallflucht sucht die Wertinger Polizei noch Zeugen. Am Freitag zwischen 10.30 und 12 Uhr wurde ein weißer Mercedes-Benz der B-Klasse durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren beschädigt. Das Fahrzeug war am Parkplatz Thürheimer Tor in der Bauerngasse abgeparkt. Durch den Anstoß entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro, so die Polizei. (pol)

Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen.

