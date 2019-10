Unter Gitarrengöttern

Wer Gitarrenfan ist, der befand sich in Wertingen ein Wochenende lang im Gitarrenhimmel...

Wie sagt man „Halleluja“ in der Gitarrensprache? – Vielleicht könnte man auch sagen „Guitarissimo“. So heißt ein wunderbares Album von Peter Horton und Siggi Schwab aus den späten Siebzigerjahren. Halleluja hingegen ist laut wikipedia ein „Freudengesang in der jüdisch-christlichen Tradition“. Beides passt zum Gitarrenwochenende in Wertingen. Beim Internationalen Gitarrenfestival kamen alle Fans der Gitarrenmusik auf höchstem Niveau auf ihre Kosten:

Guitarissimo! – Gitarrenprofessor Michael Langer arrangiert Stücke aus allen Musikrichtungen so genial, dass jeder Gitarrist – vom Anfänger bis zum Virtuosen – seine Freude daran hat.

Guitarissimo! – Petteri Sariola, derzeit die Avantgarde unter den Jungstars der Gitarrenszene, punktet mit seiner Performance, seinen irren Einfällen, mit seiner Personifikation als lebende Gitarre.

Guitarissimo! – Johannes Tonio Kreusch hat dieses Wort rundum verdient – als Gitarrenvirtuose, als Mensch, als Leiter des Wertinger Festivals.

Guitarissimo! – Liying Zhu ist auf dem besten Weg in den Gitarrenhimmel.

Genug gejubelt? Nein, da wäre noch das „Halleluja" aus der christlich-jüdischen Tradition. Ein „Freudengesang zum Lobe Gottes": Wertingen befand sich ein Wochenende lang im Gitarrenhimmel unter den Gitarrengöttern dieser Welt – Halleluja!

