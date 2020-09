vor 55 Min.

Untersagtes Konzert hat ein Nachspiel vor Gericht

Die Verwaltungsgemeinschaft Wertingen untersagte im August 2019 ein vermeintliches Rechtsrock-Konzert in einem Ortsteil der Zusamstadt. Ein Mann hielt das für rechtswidrig und zog vor Gericht.

Von Benjamin Reif

Im August 2019 sorgte in Wertingen eine Nachricht für große Aufregung. Es sollte angeblich ein Rechtsrock-Konzert in einem Ortsteil stattfinden. Die Band „Schanddiktat“ wolle ihr fünfjähriges Bestehen feiern. Von den Sicherheitsbehörden wurde die Gruppe als rechtsextremistisch eingestuft. Ihre Facebook-Seite ist mittlerweile nicht mehr einsehbar.

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) erließ eine Allgemeinverfügung und untersagte darin die Veranstaltung. Doch der Wertinger, der die Veranstaltung ausrichten wollte, hielt diesen Schritt für rechtswidrig und zog vor Gericht. Vergangene Woche trafen sich dort der Kläger und sein Anwalt sowie Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft vor dem Augsburger Verwaltungsgericht.

Es ging vor allem um die Frage, ob es sich bei der Veranstaltung um eine öffentliche oder um eine private Feier gehandelt hätte. Denn eine öffentliche Feier hätte der Veranstalter bei der Stadt ankündigen müssen – das war nicht geschehen. Der Anwalt des Klägers argumentierte, dass es sich bei der Feier eindeutig um eine private Angelegenheit gehandelt habe. Sein Mandant habe nie öffentlich Flyer verteilt und diese auch nicht selbst ins Internet gestellt. Er sei nicht dafür verantwortlich, wenn diese, aus welchen Gründen auch immer dann den Rahmen von geschlossenen Whatsapp-Gruppen verließen. Lediglich ein ausgesuchter Personenkreis habe von ihm Einladungen per Post erhalten. Und diese Personen seien dann sogar noch einer doppelten Identitätskontrolle unterzogen worden, zunächst an einem vorher ausgemachten Treffpunkt und dann noch einmal am Eingang zum Grundstück. „Es ist doch offensichtlich, dass dann nicht von einer öffentlichen Veranstaltung gesprochen werden kann“, sagte der Anwalt.

Bei der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen interpretierte man die Angelegenheit anders. Entscheidend sei hier die Aufmachung und der Inhalt des Flyers gewesen, der vor der Veranstaltung auch der VG Wertingen bekannt geworden war. Auf diesem Flyer hätten mehrere Punkte für einen öffentlichen Charakter der Feier gesprochen – vor allem der Hinweis auf „150 Liter Freibier“. Dies impliziere ja, dass alles über diese Menge hinausgehende Bier verkauft worden wäre, schlussfolgerten die Vertreter der VG. Und damit sei ein kommerzielles Interesse und ergo ein öffentlicher Charakter der Feier feststellbar gewesen. Diese Annahme sei gestützt worden mit den weiteren Attraktionen der Feier: einer Stripshow und einer „Tattoo-Convention“.

Der Anwalt des Klägers sah in der Absage aber ein politisches Motiv: „Rechte“ Ansichten würden nicht geduldet und entsprechende Veranstaltungen allein aus diesem Grund untersagt. Die Handlungen der Verwaltungsgemeinschaft seien nur erfolgt, da die Sicherheitsbehörden Entsprechendes gefordert hätten.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts wurde coronabedingt verzögert, doch steht nun fest. Die Richter folgten der Argumentation des Wertingers nicht, dessen Klage gegen die VG wurde abgewiesen.

Im Nachgang wurde vor dem Verwaltungsgericht noch eine Angelegenheit verhandelt, die im Zusammenhang steht. Denn ein Bekannter des Wertingers aus Memmingen richtete kurz nach dem geplanten Konzerttermin ebenfalls eine Feier aus. Die dortige Polizei hatte dies untersagt und die rund 30 Anwesenden angewiesen, das Grundstück zu räumen. Das Gericht urteilte in diesem Fall zugunsten des Klägers – die Anordnung der Polizei war rechtswidrig.

