Unterthürheim/Binswangen

07:00 Uhr

Seine Gedichte sind wie Bilder und Melodien, aber auch eine Mahnung

Gerhard Burkard bei seiner Lesung in der Synagoge in Binswangen.

Plus Gerhard Burkard aus Unterthürheim liest aus seinem neuen Gedichtband „Flackerlichter“ in der Alten Synagoge in Binswangen. Die Worte sind oft knapp, der Sinn aber tief.

Von Margot Sylvia Ruf

Er legt kurz seine Brille ab und verscheucht eine aufmüpfige Fliege aus dem Dunstkreis seiner Leselampe. Der 77-jährige pensionierte Lehrer Gerhard Burkard aus Unterthürheim hat sich die Alte Synagoge in Binswangen als Bühne für die Vorstellung seines neuesten Gedichtbandes ausgesucht. „Flackerlichter“ ist die liebevolle kleine Sammlung seiner Verse, Aphorismen und lyrischen Gedichte betitelt.

