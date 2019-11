vor 19 Min.

Uraufführung in Unterthürheim

Vorstellung von „Eine Weihnachtsgeschichte“

Wer kennt sie nicht, die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens: Scrooge, ein Geschäftsmann, dem Profit und Geld mehr Wert ist, als das Wohl der Menschen, erlebt eine besondere Weihnacht, die ihn verändern soll.

Die Geister der vergangenen, diesjährigen und zukünftigen Weihnacht wandeln Scrooge, indem sie ihm zeigen, wie leer und sinnlos sein Leben bisher war, ohne wichtige Werte wie die Liebe, die Geborgenheit oder das Mitgefühl.

Am Ende beschließt Scrooge, sein Leben zu ändern, und beginnt dies bereits an Weihnachten mit verschiedenen Wohltaten und einem Weihnachtsfest in ausgelassener Gesellschaft.

Zum Abschluss des diesjährigen Jubiläumsfestes des Musikvereins Blaskapelle Unterthürheim wird ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis in der Pfarrkirche Maria Hilf in Unterthürheim präsentiert. Am 1. Advent, 1. Dezember, um 16 Uhr wird das brandneue Werk aus der Feder von Komponist Hendrik Albrecht uraufgeführt. Die Geschichte rund um den tüchtigen Geschäftsmann Scrooge wird von Sprecher Rainer Hornig erzählt und musikalisch umrahmt durch die Blaskapelle Unterthürheim, welche unter der bewährten Leitung von Herbert Hornig steht.

Nach dem außergewöhnlichen Klangerlebnis wird wie gewohnt ein gemütliches Zusammensein mit Glühwein, Punsch und frischen Waffeln vor der Kirche stattfinden. (pm)

Themen folgen