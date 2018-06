vor 39 Min.

Ursache für Fischsterbenist geklärt

Jetzt ermittelt der Staatsanwalt in Sachen verschmutzte Laugna

Die Polizeistelle Wertingen hat die Ermittlungen in Sachen Gewässerverschmutzung in der Laugna abgeschlossen und den Fall an die Staatsanwaltschaft Augsburg übergeben. Das teilt Polizeihautpmeisterin Katharina von Rönn in einer Pressemitteilung mit. Wie berichtet, waren am 10. April Beamte der Polizeistelle Wertingen vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth informiert worden, dass es im Teilbereich des Flüsschens Laugna und daran angrenzenden Fischweiher zu einem Fischsterben gekommen war.

Als Ursache hierfür konnte schnell eine Biogasanlage ausgemacht werden. Ein dortiger Schachtdeckel war nicht ordnungsgemäß geschlossen gewesen, sodass die Sickersäfte ungehindert über mehrere Wochen in einen Entwässerungsgraben und schließlich in die Laugna abflossen.

Durch den Betreiber der Biogasanlage wurde nach Feststellung der Missstände mittels eines Saugfasses der Bachlauf von den Sickersäften und Fremdstoffen wieder größtmöglich bereinigt, dennoch wird es noch mindestens sechs Monate dauern, bis sich die Natur in diesem Bereich wieder erholt hat.

Nach dem nun vorliegenden Bericht des Wasserwirtschaftsamtes entstanden durch die Gewässerverunreinigung Algen, die bei ihrem Abbau unter anderem auch Sauerstoff aus den Gewässer entzogen haben, woraufhin es schließlich zum Absterben von Fischen und Kleintieren kam, die sich im Gewässerboden und Uferbereich an der Einlaufstelle aufhielten.

Im weiteren Verlauf der Laugna konnten durch das Wasserwirtschaftsamt keine toten Fische festgestellt werden, allerdings war eine Vielzahl der empfindlichen Fischarten in Richtung der weniger belasteten Zusam abgewandert. In den angrenzenden stehenden Gewässern war jedoch die Sauerstoffzuleitung so gering, dass dort empfindliche Fischarten wie Bachforellen, Äschen und Krebse aufgrund des Sauerstoffmangels verendeten.

Nach Auskunft des Fischereiverbandes und der Gemeinde Laugna liegt der Schaden derzeit im unteren fünfstelligen Bereich.

Mit den nun festgestellten Ermittlungsergebnissen des Wasserwirtschaftsamtes wurde nun die Anzeige gegen die Betreiber der Anlage wegen Gewässerverunreinigung an die Staatsanwaltschaft Augsburg übergeben, so die Pressemitteilung. (pm)

