vor 44 Min.

VR-Bank unterstützt regionales Engagement

Geschäftsstellenleiter Manfred Hörmann übergibt insgesamt 10000 Euro an Wertinger Vereine und Organisationen

Von Hertha Stauch

Geldsegen im Amtszimmer von Bürgermeister Willy Lehmeier in Wertingen: Die VR-Bank – Handels- und Gewerbebank, Gebietsbereich Wertingen, überreichte Spenden in Höhe von insgesamt 10000 Euro an Wertinger Vereine und Organisationen.

für die musikalische Frühförderung und die Entwicklung der Bläserklasse.

Die Artothek verleiht Kunst und die Stadt kauft dafür immer wieder Kunstwerke von Künstlern, die in Wertingen ausstellen.

Die SGW besteht nun fünf Jahre und leistet Hilfe nach dem Motto „Senioren für Senioren“.

Jugendliche engagieren sich für ein Domizil, in dem sie sich treffen können.

Er unterstützt die Stadt bei der Veranstaltung eines jährlichen Gitarrenfestivals mit Workshops und Konzerten.

Manfred Hörmann, Geschäftsstellenleiter der VR-Bank in Wertingen, erklärte im Rahmen der Spendenübergabe, dass sich die Bank ihrer Verantwortung in der Region bewusst sei. „Wir wissen, von wem unsere Erträge kommen“. So würden sie auch an die Region zurückgegeben. (hek)

Themen Folgen