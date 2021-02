vor 26 Min.

Vandalen ziehen in der Nacht durch Wertingen

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Wertingen mehrere Schäden angerichtet und Gegenstände gestohlen. Die Wertinger Polizei sucht Zeugen.

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Wertinger Stadtgebiet mehrere Schäden angerichtet. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wurde am Freibad am Judenberg das Schild an der Kneippanlage verbogen.

Zwei Gartentüren aus dem Wertinger Stadtgebiet sind auch weg

In der Dillinger Straße beschädigten die Vandalen einen Telekom-Verteilerkasten und waren eine Split-Kiste um. In der Stauferstraße und in der Bergstraße entwendeten die Unbekannten jeweils ein Gartentürchen. Insgesamt beziffern sich die mutwillig herbeigeführten Sach- und Diebstahlsschäden auf fast 600 Euro.

Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen