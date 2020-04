00:31 Uhr

Verbundenheit trotz Abstand

Binswanger wünschen sich am geschmückten Brunnen „Frohe Ostern!“

Von Brigitte Bunk

In der Gemeinde Binswangen gibt es heuer einen Osterbrunnen an der Schmiedabruck. Nach einem Jahr Pause wurde der Blickfang wieder erstellt: aus grünen Zweigen gebunden und mit bunten Eiern verzierten Girlanden.

Der Osterbrunnen soll ein Zeichen der Verbundenheit in schwierigen Zeiten sein, wie auf dem Schild inmitten der Girlanden zu lesen ist. Das Schild wurde in den Farben des Regenbogens – einem Zeichen der Hoffnung – gehalten.

Diesmal wurde der Osterbrunnen von keinem Verein erstellt, sondern von Einzelpersonen oder solchen, die miteinander in einem Haushalt leben. So bitten die Ersteller auch darum: „Haltet Abstand auch hier beim Brunnen, so wie wir beim Binden.“ Ein weiteres Schild, das seitlich am Zaun befestigt ist, weist in dieselbe Richtung: „Wir halten zusammen, darum bitte Abstand halten. Zwei Meter tun gut!“ Und vor allem wünschen die Ersteller: „Frohe Ostern!“

