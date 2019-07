vor 58 Min.

Vermisste 84-Jährige wurde tot aufgefunden

In Buttenwiesen wurde seit Donnerstagmorgen eine 84 Jahre alte Seniorin vermisst. Nun ist klar: Die Seniorin lebt nicht mehr. Sie wurde tot aufgefunden.

Die Polizei im Landkreis Dillingen hat am Donnerstag nach einer Seniorin aus Buttenwiesen gesucht. Die 84-Jährige aus hatte am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr das Haus der Familie verlassen - und wurde am Abend tot in der Zusam in der Nähe von Unterthürheim aufgefunden.

84 Jahre alte Seniorin aus Buttenwiesen wird vermisst

Die Vermisstensuche hat sich damit erledigt. Zuvor hatte die Polizei mit mehreren Rettungshundestaffeln, freiwilligen Feuerwehren und einem Polizei-Hubschrauber nach der Seniorin gesucht. Nun wird die Polizei ermitteln. (AZ)

