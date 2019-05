vor 38 Min.

Vermisste gefunden

Auch Hubschrauber war in Buttenwiesen unterwegs. Erst am Morgen taucht Seniorin auf

Eine Nacht lang war sie nicht aufzufinden, gestern Morgen hat sich der Fall gelöst: Eine 84 Jahre alte Frau aus Buttenwiesen wurde bei der Polizeistation Wertingen am Mittwochabend als vermisst gemeldet. Sie wurde am gestrigen Donnerstagmorgen in Pfaffenhofen aufgegriffen.

Die Seniorin war am Mittwochabend von Buttenwiesen nach Wertingen mit dem Fahrrad zum Einkaufen gefahren, berichtet die Polizei. Weil sie nicht zurückkehrte, wurde sie von den Angehörigen als vermisst gemeldet.

Die Polizei startete eine Suchaktion, die sich die ganze Nacht hindurch zog. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt - zunächst ergebnislos.

Am gestrigen Donnerstagmorgen jedoch wurde die Vermisste gegen acht Uhr von einem Feuerwehrmann in Pfaffenhofen angetroffen. Dort war sie auf Höhe des Almhofs mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei ging es der Frau den Umständen entsprechend gut, sie wurde jedoch im Krankenhaus vorsorglich ärztlich versorgt. (pm/wz)

