Viel nach Malawi mitgenommen

Zehn Tage lang waren fünf Gäste aus dem afrikanischen Land zu Gast in Wertingen und fuhren durch die Region. Es war ein Besuch, der die Unterschiede zwischen den Welten deutlich machte – und das Verständnis wachsen ließ

Von Benjamin Reif

Es war ein großer Kulturschock für die fünf Besucher aus Malawi, die erstmals europäischen Boden betraten. Zehn Tage lang waren Richard Mponda Lungu, Melia Browen, Modester Ester Cecilia Jere, Alickson Darlie Namacha und Remie Edwin Taimu in der Region unterwegs, um mehr über das Land zu erfahren, aus dem der Unterstützerkreis für ihr Lebensprojekt kommt. Die fünf arbeiten für die „Mountain View School“ in Malawi. Die Schule bietet Unterricht für Gehörlose an. Für ein Land wie das afrikanische Malawi, das zu den ärmsten der Welt zählt, eine außergewöhnliche Einrichtung.

Die Gäste wurden gleich zu Beginn mit den extremen Unterschieden konfrontiert, welche das reiche Deutschland und das selbst für deutsche Verhältnisse reiche Bayern gegenüber Malawi aufweist. Während es in Malawi abseits der größeren Städte oft keine befestigten Straßen gibt, kommt man hierzulande in jede noch so kleine Ortschaft problemlos mit dem Auto.

Nach einer ersten kurzen Nacht trafen die Malawier im Rathaus ein, wo sie sich mit Bürgermeister Willy Lehmeier und Mitgliedern des „Freundeskreises Sunganani“, der die Arbeit an der Gehörlosenschule seit vielen Jahren unterstützt, unterhielten (wir berichteten).

Für zehn Tage hat sich beim Wertinger Freundeskreis Sunganani alles um die fünf Gäste aus der Mountain View School aus Bvumbwe in Ostafrika gedreht. Mit höchster Konzentration und Aufmerksamkeit haben die fünf afrikanischen Lehrer und Erzieher in dieser Zeit alles förmlich aufgesogen, was sich um sie herum in einer für sie völlig neuen Welt abspielte. So nahmen sie viele Erfahrungen und Erkenntnisse mit in ihre Heimat. Ebenso vermittelten sie den Wertingern ein buntes und vielteiliges Bild von sich, ihrer Schule und ihrem Land – sowohl bei individuellen Begegnungen als auch bei einem Bildvortrag und einer Fragestunde vor interessierten Besuchern in der Anton-Rauch-Realschule Wertingen.

Die Gäste sind stolz auf ihr Land

Während des Vortrages und auch in der sich anschließenden Fragerunde musste das Publikum erkennen, dass Begriffe aus dem deutschen Alltag wie Arbeitsmarkt, betreute Werkstätten, Integrationshilfen inhaltlich in Malawi nicht existieren. Somit sehen sich körperlich benachteiligte Menschen angesichts ungleich schwierigerer Einstiegsbedingungen mit einer ohnehin äußerst dünnen Arbeitssituation konfrontiert. Gleichwohl kam den malawischen Gästen an dem Abend kein Wort über Armut, wirtschaftliche Notlage oder Zweifel an einer Zukunftsperspektive über die Lippen. Wer genau hin hörte, konnte bemerken, dass die Malawier selbstbewusst ihren kleinen Vielvölkerstaat vertreten und unabhängig von ihrer wirtschaftlichen und politischen Bedeutung stolz auf ihr Land und ihre Kultur sind. Materielle Armut und Reichtum sind für sie kein Nachweis über Tüchtigkeit, Menschlichkeit und wertvolle Charaktereigenschaften.

Gotthart Lienert ist zufrieden, wie der Besuch aus Malawi gelaufen ist. „Damit wäre ein nahezu jahrelang geplantes Projekt beschlossen und als „Erfolg“ abgelegt“, sagt der Wertinger. Direkte Gespräche hätten zu guten Lösungsansätzen geführt, sagt er. Diskussionen darüber und gemeinsam entwickelte Vorstellungen über die nähere Zukunft führten beide Gruppen zu einem erfrischenden Gefühl gegenseitigen Verständnisses und Solidarität, so der Wertinger weiter. So bewies das malawische Sprichwort während dieser zehn Tage immer wieder seine Richtigkeit: „Ein Dach braucht zumindest zwei Stützen, um tragfähig zu werden.“ (br, pm)





