Viele Bausteine beim Wertinger Verkehr zusammen bringen

Bei der Debatte um den Wertinger Verkehr entstehen beim Zuhörer manchmal filmreife Bilder im Kopf. In „Apollo 13“ gibt es eine Szene, in der einige Wissenschaftler gezwungen sind, aus einem Haufen unnützer Gegenstände einen funktionierenden Luftfilter zu bauen. Unter Zeitdruck, denn den Astronauten in der Raumfähre geht der Sauerstoff aus.

Ein wenig erinnert die gestalterische Plackerei der Wertinger Verwaltung und Stadträte beim Lösen ihres Verkehrsproblems an den Hollywood-Klassiker. Man hat auch in der Zusamstadt eine ganze Reihe von Bausteinen, die teils so gar nicht zueinander passen wollen, und soll ein funktionierendes Konzept für alle erstellen. Der Laugnaplatz, die Schulwege, die Nordtangente, der neu entstehende Medizincampus, die Ortsteile, die örtlichen Geschäfte, die Feuerwehr und auch die Industrie mit all ihren Verkehrsteilnehmern, Anwohnern und sonstigen Interessenträgern – all diese und noch viel mehr Bausteine müssen irgendwie zu einem großen Ganzen zusammengebracht werden, mit dem (fast) alle zufrieden sind. Eine sehr schwere Aufgabe.

Gut zu sehen ist, dass jetzt im Stadtrat wirklich eine neue Schaffensphase eingeleitet scheint. Fraktionsübergreifend ist das Thema weit nach oben in der Prioritätenliste gerückt. Eine schöne Entwicklung, denn es muss jetzt mehr gestaltet werden. Dabei sollte der Stadtrat den Mut haben, dem Auto in der Innenstadt Flächen wegzunehmen, wo dies notwendig ist.

Das sagt sich natürlich sehr viel leichter, als es in der Umsetzung ist. Aber die Geschichte der Apollo 13 ist wahr – und aus einem Haufen unnützer Gegenstände wurde tatsächlich ein funktionierender Luftfilter. Hoffentlich hat die Debatte um den Innenstadtverkehr auch einmal ein solches Happy End.

