12.10.2020

Viele Wertinger ignorierten die Marktplatzsperrung

Diese vierteiligen Verkehrsschilder sollten an den Wochenenden den Durchgangsverkehr am Marktplatz verhindern. Die Polizei beobachtete jedoch, dass ein großer Teil der Autofahrer die Beschilderung entweder nicht verstand oder sie wissentlich ignorierte.

Plus Die Testphase ist beendet, und die Bilanz durchwachsen. Während die zusätzlichen Sitzbänke für Freude sorgten, beobachtete die Polizei eine weitgehende Missachtung der Beschilderung. So sehen es die Stadträte.

Von Benjamin Reif

Lange und emotional diskutierten die Stadträte Ende Juni über eine teilweise Verkehrsberuhigung am Wertinger Marktplatz. In einem Arbeitskreis einigte man sich schließlich auf die Modalitäten und eine Sperrung für motorisierte Fahrzeuge an Samstagen und Sonntagen von 14 bis 23 Uhr. Ausgenommen waren Anwohner, Linienbusse und landwirtschaftlicher Verkehr. Diese nicht eben einfachen Verhältnisse wurden mit vierteiligen Verkehrsschildern kommuniziert, die der Betriebshof aufstellte. Anlass der Diskussion und der von der Wertinger Grünen ins Spiel gebrachten Forderung nach Verkehrsberuhigung am Marktplatz ist das Vorhaben des Laugnaer Bauunternehmers Ulrich Reitenberger, am Thürheimer Tor ein „modernes Fachwerkhaus“ zu errichten, in dessen Erdgeschoss Gastronomie mit Außenbestuhlung einziehen soll.

Mit dem Ende der Sommerferien wurde die Testphase am Marktplatz beendet und die Verkehrsschilder abgebaut. Sehr gut angenommen wurden die fünf zusätzlichen neu errichteten Sitzbänke, heißt es in einer Pressemitteilung, in der die Stadtverwaltung eine insgesamt positive Bilanz der testweisen Verkehrsberuhigung am Marktplatz zieht. Besonderes Lob aus dem Rathaus gibt es für die Mitarbeiter des Betriebshofs für die „schnelle und ansprechende Umsetzung“.

Die Sitzbänke am Marktplatz finden die Wertinger toll

Doch die Testphase lieferte auch das ernüchternde Ergebnis, dass die Beschilderung von einem großen Teil der Autofahrer entweder ignoriert oder nicht verstanden wurde. Die Polizei führte Kontrollen durch. Innerhalb von nur 30 Minuten wurden über 60 Fahrzeuge festgestellt, die den gesperrten Bereich unerlaubt befahren hatten. Auf ihr Fehlverhalten angesprochen, gaben viele Fahrer an, vom Verkehrsverbot nichts gewusst oder die Beschilderung nicht gesehen zu haben. Das ernüchternde Ergebnis der Testphase war, dass sich dieses Verhalten der Verkehrsteilnehmer auch mit zunehmender Dauer der Probephase nicht änderte. Verstöße gegen die geltende Beschilderung wurden allerdings wohlwollend gehandhabt: In Absprache mit der Stadt sah die Polizei von zahlungspflichtigen Verwarnungen ab, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung weiter.

Stadtrat Matthias Buhl (Freie Wähler) sieht sich in seiner Skepsis, die er seit Beginn der Testphase gegenüber dem Projekt hegt, bestätigt: Eine Schließung am Wochenende ohne gleichzeitige Erweiterung des gastronomischen Angebotes bringe keinen Mehrwert für den Marktplatz, so Buhls Meinung. Sollte eine Beruhigung des Platzes weiterverfolgt werden, müssten die ausgewiesenen Parkplätze erhalten bleiben. Ebenfalls müsse die Durchfahrt für ganztägigen Liefer- und Abholverkehr weiter erlaubt bleiben. Bei der Gestaltung des Platzes um den Marienbrunnen herum wünsche er sich „viel mehr Grün“.

Dem stimmte Stadtrat Franz Stepan (CSW) zu, der zudem in seiner Funktion als Wirtschaftsreferent der Stadt Wertingen eine Befragung der Geschäftsleute am Marktplatz durchführte und diese Bedenken bestätigt sieht.

Die Sperrung wurde von vielen Autofahrern ignoriert

Stadträtin Hertha Stauch (Grüne) stellt fest, dass die Sperrung nicht angenommen, sogar ignoriert wurde. Um mehr Akzeptanz zu schaffen, schlägt Stauch eine Verkehrsberuhigung in Vollzeit vor – als verkehrsberuhigte Zone, in der alle Teilnehmer gleich behandelt werden.

Um dies zu erreichen, bedarf es nach der Vorstellung Stauchs vor allem einer deutlicheren Kennzeichnung. Wichtig erscheint ihr eine Beschilderung, die mit Piktogrammen am Boden ergänzt wird. In anderen Städten vergleichbarer Größe sei dies schon erfolgreich umgesetzt worden, hier könne sich Wertingen an deren Beispiel orientieren. Ein besonderes Augenmerk soll ihrer Meinung nach auf Radfahrer gelegt werden. Für diese müsse eine entsprechende Infrastruktur geschaffen werden, so Stauch. Dazu zählten zum Beispiel gekennzeichnete Flächen für das Abstellen von Fahrrädern. Insgesamt gehe es um eine bessere Aufenthaltsqualität auf dem Marktplatz mit weniger Autos und einer spürbaren Reduzierung des Durchgangsverkehrs.

Stadtrat Dr. Friedrich Brändle unterstützt dieses Anliegen. Eine Beruhigung werde jedoch vor allem durch eine Reduzierung des überdurchschnittlichen innerstädtischen Verkehrs erreicht. Ein früheres Gutachten habe das bereits gezeigt. Um konkret zu planen, sei die Analyse der bereits erhobenen Daten zum Verkehrsfluss hilfreich und sollte berücksichtigt werden.

Der Verkehrsplaner könnte entsprechende Möglichkeiten für den Marktplatz und darüber hinaus Möglichkeiten für Fahrradstreifen auf den Hauptverkehrsstraßen aufzeigen. Auch die Auswirkungen eines autofreien Marktplatzes auf die umliegenden Verkehrswege sollten untersucht werden, sagte Hertha Stauch.

Bürgermeister Willy Lehmeier lobte den Arbeitskreis für das „gute Klima“ und die sachlichen Diskussionsrunden. „Wir bleiben bei diesem Thema am Ball und werden den Verkehrsplaner bei den nächsten Beratungen einbinden“, versprach der Rathauschef. (mit pm)

