01.03.2021

Viele neue Nistkästen für die Vögel in Wertingen

Die Initiative von Tobias Munz ist ein voller Erfolg. Der Wertinger Betriebshof hilft ebenfalls mit

Die von Gärtnermeister Tobias Munz, Inhaber der gleichnamigen Baumschule aus Wertingen, ausgeschriebene Mitmachaktion von Nistkastenbau war seinen Angaben zufolge ein großer Erfolg. Jung und alt beteiligten sich beim Bau des größten, schönsten und buntesten Nistkasten. Abgegeben wurden 42 Nistkästen, für Spatzen, Meisen, Falken, Eulen, Staren, Fledermaus, Rotkehlchen , Amsel und weitere Vogelarten. Es wurden dabei auch Halbhöhlenbrustkästen und Höhlenbrüderkästen gebaut.

Die Idee zu der Aktion war Munz gekommen, da er in verschiedenen anderen Gemeinden schon viele Nistkästen an öffentlichen Plätzen gesehen hat – so etwas wünschte er sich auch für Wertingen. Ihm und vielen anderen Bürgern fiel auf, dass es gefühlt immer weniger Vögel um uns herum gibt, die Schädlinge fressen und uns mit ihrem Gesang erfreuen.

Nistkästen werden vom Betriebshof im Wertinger Gebiet angebracht

Die 42 Nistkästen werden durch den Wertinger Betriebshof im Stadtgebiet und Stadtteilen von Wertingen angebracht. Um geeignete Plätze zu bestimmen, stimmt sich der Bauhofleiter Johannes Deisenhofer noch mit dem ehemaligen Umweltreferenten der Stadt Wertingen und Vogelexperten Ludwig Klingler ab, damit die Aktion ein voller Erfolg wird.

Die Auslosung von Munz’ Aktion findet am 14. März statt. Denn für zehn Einsendungen gibt es Gutscheine für Pflanzen in seinem Betrieb. (dbk, fk)

