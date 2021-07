Villenbach

01.07.2021

Ältere vermissen in Villenbach einen Laden

In Biberbach gibt es bereits einen Dorfladen, der gut angenommen wird. Derzeit wird dafür sogar ein Neubau erstellt. Eine Umfrage in Villenbach zeigt, dass sich die Menschen ab 60 Jahren ebenfalls einen solchen Laden – am besten mit Café – für ihren Ort wünschen.

Plus Eine Umfrage unter Bürgern über 60 Jahren in Villenbach zeigt, was geschätzt wird. Es gibt Verbesserungsvorschläge.

Von Brigitte Bunk

Größtenteils zufrieden zeigten sich die Villenbacher, die an der Bürgerbefragung zur Lebensqualität der Menschen ab 60 teilgenommen haben. 331 Fragebogen wurden an über 60-Jährige ausgegeben, der Befragungszeitraum war vom 1. November bis zum 1. Dezember 2020.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen