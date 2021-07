Villenbach

15:00 Uhr

Der Streit beim Kirchenbau auf der Bühne in Villenbach

Plus Das Patrozinium in Villenbach hat ein besonderes Programm

Von Otmar Ohnheiser

Wegen Corona hat die Patroziniumsfeier der Pfarrei St. Jakobus in Villenbach am kommenden Sonntag, 25. Juli, einen ungewöhnlichen Programmablauf. Anders als in den Jahren zuvor findet diesmal der Festgottesdienst um 10 Uhr im Pfarrgarten statt. Anschließend folgt erstmals ein Theaterstück mit dem Titel „Der 30-jährige Kirchenbaustreit“. Dabei werden in einem historischen Rückblick auf die Jahre 1720 bis 1750 die damaligen Verhältnisse aufgezeichnet, als der Streit um den Kirchenneubau eskalierte.

