Villenbach

18:15 Uhr

Die verengte Straße in Villenbach – ist sie legal?

Plus In der Causa Funkturm meldet sich nun auch das Vermessungsamt zu Wort. Es geht um den Postweg, der zum Teil den Anwohnern gehört und der verengt worden ist. So etwas sollte es aus Behördensicht überhaupt nicht geben.

Von Benjamin Reif

Rund um den Fall des Villenbacher Funkturms im Postweg, gegen den Anwohner aus Sorge um dessen Standsicherheit vorgehen (wir berichteten), hat sich nun das Vermessungsamt zu Wort gemeldet. Denn in der Causa Turm gibt es eine kuriose Randnotiz. Den Anwohnern gehört ein Stück der öffentlichen Straße, welche von ihnen eigenmächtig gesperrt wurde. So hat der – in ihren Augen illegale – Funkturm keine ordnungsgemäße Zufahrtsstraße mehr.

