Villenbach

vor 3 Min.

In Villenbach sollen Mini-Häuser entstehen

So oder ähnlich kann ein Mini-Haus aussehen. Dieses Tiny House gehört Maximilian Eller aus Meitingen und steht in Baar.

Plus Gemeinderat signalisiert grünes Licht für das Bauvorhaben. Für wen die Gebäude geeignet sind

Von Brigitte Bunk

Villenbach Drei Minihäuser sollen am Hirtenmahd in Villenbach entstehen. Mit der entsprechenden Voranfrage für das Bauprojekt beschäftigte sich der Gemeinderat Villenbach in seiner jüngsten Sitzung.

