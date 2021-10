Trauer um Karl Mengele

Plus Der Altbürgermeister war ein Mann der Tat. Nun ist er gestorben

Karl Mengele, der Altbürgermeister von Villenbach, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Viele Bürgerinnen und Bürger schätzten seine direkte Art. Mengele hatte selten ein Blatt vor den Mund genommen. Auch gegenüber Behördenvertretern, Kollegen in der Kommunalpolitik, Abgeordneten oder Landräten nicht.