Wer hat ein Gartentor in Villenbach angefahren?

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Villenbach Zeugen. Es gibt bereits erste Hinweise auf den Fahrer.

Eine Unfallflucht wurde am Montag bei der Polizeistation Wertingen angezeigt. Im Zeitraum von 12. Juni, 20 Uhr bis 13. Juni, 10 Uhr, stieß in Villenbach ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren gegen ein Gartentor eines Anwesens in der Straße Am Kirchberg. Nach dem Anstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Gartentor in Villenbach entstand ein Schaden von 300 Euro

Am Gartentor entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnten Fahrzeugteile des unfallverursachenden Pkw sichergestellt werden. Diese Teile können einem Fahrzeug der Marke Opel zugeordnet werden. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Tel.: 08272/99510 um Hinweise zum unfallverursachenden Pkw.

