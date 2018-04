10.04.2018

Violau rockt eine ganze Nacht lang

Rocknacht lockt viele Besucher an. Die Band „Skile“ wird dabei gefeiert. Und sie erfüllt im Haus Nazareth einen besonderen Wunsch

Die 2. Violauer Rocknacht hat wieder zahlreiche Besucher in den Ortsteil von Altenmünster gelockt. Die Rocknacht begann mit der Vorabendmesse, die die Band „Skile“ mit rockigen Liedern musikalisch gestaltete. Thematischer Mittelpunkt der Messe war aus dem ersten Buch der Könige die Bitte König Saloms nach einem hörenden Herzen. Jugendliche der Pfarrei schrieben hierzu die Texte.

Wallfahrtspfarrer Thomas Philipp Pfefferer betonte in seiner Ansprache, dass Rockmusik durchaus in die Kirche gehöre, denn sie sei nicht nur ein Haus der Stille, sondern auch ein Ort der Freude und des Jubelns. Und wenn er sehe, „mit welcher Freude die Musiker von Skile musizieren, so passen sie in die Wallfahrtskirche St. Michael nach Violau“. Pfefferer ging auf das Thema hörendes Herz ein: „Ein hörendes Herz bedeutet, sensibel auf die Menschen um einen herum zu hören und sich nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen.“ Aber auch zu hören, was in einem steckt und wie man seine Talente und Fähigkeiten zum Wohle der Menschen in Vereinen und der Kirche einsetzen kann. Pfarrgemeinderat Benedikt Kretzler war von der Resonanz begeistert: „Man sieht heute Abend, dass die Kirche die jungen Menschen nicht verloren hat. Wenn wir ihnen entgegengehen und ihre Sprache sprechen, kommen sie zum Gottesdienst.“ Der Beifall am Ende des Gottesdienstes für die Musik von „Skile“ und für Pfarrer Pfefferer für seine Worte, belegten diese Aussage.

Nach dem Gottesdienst zeigte „Skile“ im Michaelsaal im Pfarrheim Haus Nazareth beim Konzert ihre Qualitäten als Liveband. Schon beim ersten Titel sprang der Funke über und die Konzertbesucher tanzten und klatschten mit. Mit Coverversionen der Hits von AC/DC, den Rolling Stones, Green Day und vielen anderen heizte die Formation dem Publikum ein.

Während des ganzen Abends genossen die sieben jungen Musiker aus dem Raum Friedberg die phantastische Stimmung im Saal und spielten mit solcher Freude und Begeisterung, dass die Fans eine Zugabe nach der anderen forderten. Applaus gab es für die Erfüllung eines Liedwunsches. Die Band kannte das Stück nicht, recherchierte aber über Smartphone und konnte den Wunsch nach wenigen Minuten unplugged erfüllen.

Dazu Kretzler: „Das ist Violau. Du musst die Menschen nur hierher bringen. Der Geist Gottes sorgt dann für die richtige Freude und Stimmung. Auch heute habe ich nur glückliche Gesichter bei Musikern und Publikum gesehen“.

Für einen gelungenen Abend sorgte laut Pressemitteilung auch der Ausschuss der Violauer Ministranten, die für die Rocknacht eine „Mini-Bar“ bauten und die Gäste mit Cocktails verwöhnten. Jeder Besucher erhielt ein Armband mit der Aufschrift „2. Violauer Rocknacht mit Skile“.

Sichtlich begeistert zeigte sich auch der Reporter vom Fernsehsender katholisch 1tv: „Das sieht man wirklich selten, dass der Pfarrgemeinderat und die Ministranten so als ein Team zusammenarbeiten.“ Da sei Violau etwas wirklich Besonderes. (wz)