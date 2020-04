Volksfest in Wertingen to go

Plus Wertingen muss zumindest kulinarisch nicht auf die Traditionsveranstaltung verzichten.

Alles war für die Ausgabe 2020 vorbereitet, die Bands längst bestellt. Denn es ist seit vielen Jahren das Event im Frühling: das Wertinger Volksfest. Das Zelt mit Biergarten in der Industriestraße mit täglich wechselndem Programm, die Live-Bands mit ihrem Partysound, die zünftigen Blaskapellen, jede Menge kulinarische Schmankerln aus dem Hause der Festwirtsfamilie Schmid, die Bar und nicht zuletzt der Vergnügungspark lockten traditionell Alt und Jung zum Feiern. Bis zuletzt hatte Festwirt Werner Schmid die Hoffnung nicht aufgegeben, das Ganze, wenn nicht zum geplanten Termin, dann wenigstens verspätet stattfinden lassen zu können. Mit der Erklärung der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten am Mittwoch, bis zum 31. August dieses Jahres alle Großveranstaltungen zu untersagen, ist nun das Aus für die diesjährige Auflage des Volksfestes beschlossene Sache.

Das "Volksfest-Feeling" soll trotzdem da sein

Doch Werner Schmid will seinen Gästen dennoch Volksfest-Feeling ermöglichen und wird ab 1. Mai sein „Volksfest to go“ vor der Filiale im Pavillon einrichten. Konkret heißt das, dass ab dem Maifeiertag bis zum 1. Juni dort jeweils an den Samstagen von 17 bis 21 Uhr und an den Sonn- sowie den Feiertagen von 11 bis 14 Uhr und 17 bis 20.30 Uhr zumindest kulinarisch das Volksfest lebt. „Wir werden extra ein Zelt aufstellen und darin unter Wahrung aller erforderlichen Maßnahmen unser beliebten Volksfestschmankerln vom Drehgrill zum Mitnehmen anbieten“, erklärt Werner Schmid, der mit seinem Team an 13 Tagen dann frische Hähnchen, Enten, Haxen, Spareribs, Zwiebelrostbraten sowie Kässpatzen und Beilagen anbieten wird.

Auch auf das bereits gebraute Festbier von Fritz Carry muss nicht verzichtet werden. Sobald dieses in Flaschen abgefüllt sein wird, voraussichtlich Mitte Mai, womöglich auch früher, kann es ebenso im „Volksfest to go“ erworben werden.

Seit den 1960ern gehört nämlich der spezielle Gerstensaft aus der Wertinger Schwanenbrauerei zur Volksfestzeit dazu. Und so wird es irgendwie dann doch auch 2020 in Wertingen heißen: O’zapft is und der Grill dreht sich.

