vor 46 Min.

Vom Walzer bis zum Swing

Das Alte Schule Tanzorchester spielt in Gottmannshofen vor vollem Haus. Die Stimmung ist ausgelassen und eine Wiederholung schon in Sicht

Tanzmusik der 1920er bis 1960er Jahre – das gab es am Wochenende im Landgasthof Stark zu erleben. Nach dem ersten Auftritt des „Alte Schule Tanzorchesters“ beim Inselsommer im August fielen die Reaktionen durchwegs positiv aus. Deshalb hatte sich das Ensemble entschlossen, pünktlich zum Beginn der neuen 20er Jahre eine außergewöhnliche Tanzveranstaltung anzubieten.

Vom Foxtrott über Walzer bis hin zum Swing in verschiedensten Tempi und weiter zum Schlager, die neun Musiker zogen sämtliche Register aus dem alten Notenfundus, den Andrea Gerblinger zusammen mit ihrem Freund Korbinian Geirhos im Internet ersteigert hatte. Nicht nur die Musiker präsentierten ihr breites Repertoire – auch die anwesenden Tanzpaare zeigten, was sie können. Ob Tango, Polka oder ein besonders flotter Jive – nichts schreckte die Tanzbegeisterten ab: Die Tanzfläche war vom ersten bis zum letzten Stück des Abends in Benutzung und die Freude an der Musik war im ganzen Saal zu spüren. Exoten unter den Stücken sorgten mitunter vereinzelt für besonders große Freude bei den Tänzern. Auch die Gäste, die nicht vorwiegend zum Tanz gekommen waren, genossen die Bewirtung, erfreuten sich an den sehenswerten Tanzpaaren und unterhielten sich angeregt zur dargebotenen Musik.

Das kleine Orchester gründete sich im vergangenen Jahr, nachdem die ersteigerten Noten an einem Sonntagnachmittag auf ihren Wert getestet worden waren. Gerblinger und Geirhos, beide aus sehr musikalischen Familien stammend, luden Geschwister und Freunde ins Schützenheim nach Geratshofen ein, wo die vergilbten Blätter ausgeteilt und in Bigbandbesetzung angespielt wurden. Schon nach den ersten Tönen war klar: Die Noten taugen was und bringen Spaß!

Der erste Auftritt sollte in einer kleineren Besetzung stattfinden und der Kulturreferent der Stadt Wertingen, Frieder Brändle, bot gleich die passende Gelegenheit an: den Inselsommer auf der Zusaminsel. Mit vier Bläsern und Rhythmusgruppe erspielte sich das Ensemble die ersten Fans. Für den Tanzabend im Landgasthof Stark sollte es dann etwas größer sein: Die Saxofonisten Barbara Mayr und Viktoria Wörle wurden von Valentin Steinhart verstärkt, Ida König wechselte vom Klavier zur Trompete und komplettierte damit die Blechbläser-Abteilung mit Andrea Gerblinger und Benedikt Geirhos. Das Klavier wurde mit einem weiteren Familienmitglied besetzt, das auch noch singen kann: Ferdinand Geirhos übernahm zusammen mit Barbara Mayr den Vocalpart des Abends. Markus Trinkl und Korbinian Geirhos sorgten an Schlagzeug und Kontrabass für die richtigen Tanztempi. Es war zu spüren, dass sich hier eine Gruppe junger Musiker gefunden hat, die nicht nur gut spielen können, sondern sich auch untereinander bestens verstehen. Dass im Vorfeld über 100 Karten für den Tanzabend reserviert worden waren, stimmte die Musiker des „Alte Schule Tanzorchesters“ bereits vor Beginn sehr positiv. Die gute Stimmung und die vielen positiven Bemerkungen des Publikums übertrafen jedoch die Erwartungen.

Auch Josef Stark, der bei der Anfrage von Andrea Gerblinger und Viktoria Wörle zusagte und dabei nicht so recht wusste, was auf ihn zukam, war zufrieden mit dem Abend: „Im Herbst gleich wieder, oder?“ lautete seine Frage an die Musiker. Gäste und Veranstalter dürften sich in diesem Punkt einig sein: unbedingt! (pm)