20.11.2019

Von Lieb und Leid, von Trunk und Freud

Musik und Texte mit der Gruppe „Kurzweyl“ am kommenden Sonntag in der evangelischen Kirche in Wertingen

Musik und Texte aus dem Mittelalter und der Renaissance bietet die Gruppe „Kurzweyl“. Sie gibt am kommenden Sonntag, 24. November, um 17 Uhr ein Konzert in der evangelischen Kirche in Wertingen. Dudelsäcke, Krummhörner, Drehleier, Flöten und noch mehr „allerley seltzam Instrumenta“, darauf dürfen sich die Zuhörer der Gruppe unter der Leitung von Iris Wolf freuen.

Die Vielfalt der dargebotenen Musik reicht vom zarten mittelalterlichen Minnelied, von schwungvollen Tänzen und frechen Liedern bis zu den eleganten Klängen der Renaissance. Vergnügliches und Ernsthaftes, kirchliche Musik und weltliche Weisen wechseln sich in dieser musikalischen Stunde mit Texten aus alter Zeit ab. Alt und Jung samt „Kind und Kegel“ sind herzlich eingeladen. Nach dem Konzert gibt es die Möglichkeit, sich an einem kleinen „Trunk“ zu laben. Der Eintritt ist frei. (pm)

