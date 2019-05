12:26 Uhr

Vorbildliche Arbeit für Senioren

Preis Die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen erhält eine internationale Auszeichnung

Wertingen-Bregenz Eine internationale Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement erhielt vor kurzem die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen in Bregenz.

Die Bedeutung von Prävention und Gesundheitsförderung wächst. Finanzierbare Ideen für innovative, nachhaltige und multiplizierbare Projekte sind gefragt. Aus diesem Grund schreibt die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) seit 2001 den „Preis für Gesundheitsförderung & Prävention“ aus - um Best Practice-Beispiele über die Ländergrenzen hinaus bekannt zu machen und zu würdigen. Projekte, die Impulse geben und die zum Ideen- und Erfahrungsaustausch anregen.

Die Kommission der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) hatte im Zeitraum zwischen August und Dezember 2018 nach besonders bemerkenswerten Projekten gesucht. Über 100 Bewerbungen gingen in diesem Zeitraum ein. Fünf nationale Jurys nominierten daraus 23 herausragende Projekte, welche der Hauptjury für den IBK-Preis 2019 vorgeschlagen wurden. Am 11. April wurden dann im Bregenzer Festspielhaus vor großem Fachpublikum die besten Projekte präsentiert und feierlich ausgezeichnet.

Den ersten Platz in der Kategorie „Ehrenamtliches Engagement“ erhielt die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen.

In seiner Laudatio hob der Kommissionsvorsitzende Dr. Andreas Vögeli hervor, dass es der Seniorengemeinschaft hervorragend gelungen sei, mit rüstigen und aktiven Senioren, hilfebedürftigen Mitgliedern des Vereins ihre Unterstützung im Alltag anzubieten, damit diese möglichst lange und selbstbestimmt in ihrer vertrauten Umgebung ihren Lebensabend verbringen könnten. Die Initiative wurde ganz und gar von ehrenamtlichen Bürgern initiiert, so die Begründung der Jury, und stehe auf einer soliden Basis. Was 2013 als Idee begann, präsentiere sich heute in der Zusamregion Wertingen-Buttenwiesen als ein vorbildliches Angebot mit einer breiten Palette von Dienstleistungen, die sich großer Nachfrage erfreuten, wie etwa handwerkliche Hilfsdienste oder der Fahrservice. Darüber hinaus setze sich der Verein vorbildlich auch für eine „barrierefreie Kommune“ ein. In nur fünf Jahren hätte sich die Zahl der Mitglieder mehr als verzehnfacht, wodurch sowohl für Nachwuchs als auch für Nachhaltigkeit gesorgt sei.

Die Auszeichnung, so der Vorsitzende der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen, Hans-Josef Berchtold, sei eine hohe Würdigung der Leistung. Diese hätten der Vorstand und ehrenamtliche Seniorenhelfer und -betreuer in der Vergangenheit erbracht. Die internationale Auszeichnung mache aber auch stolz und motiviere zu weiterem kreativem Engagement in der Zukunft. (pm)

Themen Folgen