vor 20 Min.

Vortrag: Die Wiege des Rundfunks

Informationen im Radiomuseum

Dr. Alexander Hölzle ist ehrenamtlicher Mitarbeiter im Radiomuseum Wertingen und „Radioist“ – ein Fan alter und neuer Funk- und Radiotechnik. Mit Eindrücken von aus seinem Besuch am „Funkerberg Königs Wusterhausen, die Wiege des Rundfunks in Deutschland in den 20er Jahren, hält er am 19. Mai um 15 Uhr einen Vortrag im Radio- und Telefonmuseum Wertingen.

Vor mehr als einem Jahrhundert begannen erste Funkversuche in einer Kaserne in Königs Wusterhausen bei Berlin. Jahre vor der ersten „offiziellen“ Rundfunksendung in Deutschland wurde von dort eine Weihnachtssendung ausgestrahlt und damit der Grundstein für den Hörfunk gelegt.

Heute erinnert dort ein Museum mit zahlreichen Ausstellungsstücken an die Geschichte der „Wiege des Rundfunks“. Der Vortrag lädt ein zu einem virtuellen Rundgang durch die über hundertjährige Geschichte des „Funkerbergs“ und lässt mit Video- und Hörbeispielen die frühen Jahrzehnte des Rundfunks in Deutschland wieder lebendig werden. (pm)

