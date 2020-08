vor 2 Min.

Vortrag zum Thema „gutes Hören“

Mitglieder der Seniorengemeinschaft treffen sich wieder

In den vergangenen Monaten war es um die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen still geworden. Das Vereinsleben lag weitgehend brach. Doch nun wird am Donnerstag, 20. August, um 15 Uhr im Landgasthof Stark in Gottmannshofen das geplante Mitgliedertreffen mit Vortrag stattfinden. Simon Kammermeier, Hörakustik-Meister in Wertingen, wird das Thema „Gutes Hören ist ein Stück Lebensqualität“ in seinem Vortrag erläutern.

Vor Ort werden zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer bestmöglich zu gewährleisten. Wer zu der Veranstaltung kommt, muss einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen und sich telefonisch anmelden unter Telefon 08272/6437074, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, oder per E-Mail: Info@seniorengemeinschaft-wertingen.de (pm)

