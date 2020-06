11:55 Uhr

Wann kommt das schnelle Internet für ganz Binswangen?

Plus Bürger in Binswangen ärgern sich über das lahme Internet. Das soll sich ändern.

Von Dominik Bunk

Wer in Binswangen auf das Internet angewiesen ist, braucht Geduld. Die Verbindung ist langsam. Doch jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

Das Problem will der Gemeinderat nun erneut angehen. Mit der Gigabitrichtlinie möchte der Freistaat Bayern den Glasfaserausbau im Land vorantreiben. Am Dienstagabend war deshalb Jürgen Schuster, Leiter des Heretsrieder Standorts der Breitbandberatungs- und Planungsfirma Corwese, im Binswanger Gemeinderat zu Gast. „Es ist wie das Henne-Ei-Prinzip. Anwendungen, die bis zu einem Gigabit Down- oder Uploadrate benötigen, lohnen sich erst, wenn das Netzwerk zur Verfügung steht, da es sonst fast keine Abnehmer gibt“, erklärte er den Ratsmitgliedern.

Viel Zeit geht für die Problembeseitigung drauf

Gerade zu Zeiten von Corona arbeiten viele Menschen von zuhause aus. Das stellt sich mit langsamer Internetleitung allerdings oft als schwer heraus. Auch ein Anwohner, der als Zuschauer zur Sitzung kam, erklärte, dass er „fast mehr Zeit mit der Problembehebung als mit der eigentlichen Arbeit“ verbringe.

Einige Ratsmitglieder gaben ebenfalls zu bedenken, dass mit langsamen Leitungen in Zukunft die junge Generation abwandern könnte. Auch wurde angemerkt, dass einige Firmen, die sich in Gemeinden niederlassen wollen, heutzutage vor der Straßenanbindung nach dem Internetausbau fragen.

Um das Vorhaben zu realisieren, müssten noch einige Leerrohre verlegt werden. Denn die bisherigen Kupferleitungen würden nicht mehr benutzt, sondern im gesamten Ortsgebiet müssen Glasfaserkabel verlegt werden. „Ein großer Kostenfaktor ist dabei der Tiefbau“, erklärte Schuster. Er sagte, dass die Kosten vor rund drei Jahren auf ungefähr 2,7 Millionen Euro geschätzt worden seien. Durch die genannte Gigabitrichtlinie könnten dabei im Moment 90 Prozent vom Staat beigesteuert werden. Es wurde seitens des Rats angemerkt, dass im Rahmen der vergangenen Kanalarbeiten bereits einige Leerrohre verlegt wurden und die Schätzung deshalb vermutlich zu hoch sei.

Auf die Frage, wann das schnelle Internet da wäre, wenn einem sofortigen Beratungsstart durch seine Firma zugestimmt würde, antwortete Schuster, dass inklusive aller Arbeiten und Fristen frühestens 2023 damit gerechnet werden könne. Allerdings solle man eher von 2024 oder 2025 ausgehen. Das traf auf Unverständnis bei einigen Ratsmitgliedern, wie eine solche Dauer in der heutigen Zeit noch zustande kommen könne. Schuster wies auf mehrmonatige Ausschreibungsfristen und eine große Auftragszahl bei den zuständigen Unternehmen hin. Letztendlich beschlossen die Ratsmitglieder eine direkte Beauftragung, damit sich das Vorhaben nicht noch länger hinauszieht.

Zuschuss für den TSV Binswangen

Der TSV Binswangen bat den Rat um einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent, um die Umkleidekabinen der Fußballer zu sanieren. Von den geschätzten 60000 Euro stünde eine zusätzliche Förderung durch den BLSV in Höhe von 45 Prozent in Aussicht. So würde die Gemeinde nach der Schätzung rund 18000 Euro übernehmen, der Verein selbst noch rund 12000 Euro.

Um die Kosten zu senken, wollen die Mitglieder so viel wie möglich selbst machen. Da der Zuschuss für derartige Arbeiten von Vereinen bisher bei 25 Prozent lag, brachte der Antrag eine Grundsatzdiskussion des Rats in Gange, ob der Betrag allgemein auf 30 Prozent erhöht werden solle. Falls ja, solle das mit der finanziellen Lage des Orts begründet werden, welche nun besser als vor einigen Jahren sei. Bürgermeister Anton Winkler, der als Vorsitzender des TSV nicht mitreden durfte, brachte die Ratsmitglieder trotzdem zurück zum Thema. „Darum geht es jetzt im Moment nicht, sondern speziell um diesen Fall“, betonte er. Der Antrag wurde daraufhin vom Rat angenommen, jedoch sollen maximal 18000 Euro von der Gemeinde beigesteuert werden.

Am Bergfeld wurde der Antrag auf die Erweiterung eines vorhandenen Fahrsilos und eine weitere Fahrsiloanlage gestellt. Da die Privilegierung für den Bereich noch nicht vorliege, sei das Unterfangen nicht genehmigungsfähig. Zudem befürchteten einige Ratsmitglieder, dass diese Siloanlagen nicht mehr rein landwirtschaftlich benutzt würden, da sich die Viehzucht des Eigentümers nicht vergrößert hätte.

