Warum junge Zusamtaler Landwirt werden wollen

Plus Und weshalb sie sich über Leserbriefe in unserer Zeitung geärgert haben...

Von Brigitte Bunk

Kurz vor der Ernte steht der Weizen auf dem Acker von Stefan Birkner gesund da. Bald kann er das Getreide an den Landhandel verkaufen, daraus kann gutes Mehl gemahlen werden. Hätte der Landwirtschaftsmeister aber nicht umgehend gespritzt, als der Weizen in der Blüte stand und es drei Tage geregnet hat, dann hätte der Pilz Fusarium leichtes Spiel mit dem Korn gehabt. Doch mit der richtigen wohl- dosierten Menge des passenden Pflanzenschutzmittels genau zur richtigen Zeit habe der Mörslinger seinen Ertrag sichern können.

Das hat er auch den künftigen Landwirten erklärt, die neben dem theoretischen Wissen an der Berufsschule Höchstädt bei ihm in Mörslingen die Anwendung in der Praxis lernen. Er sagt: „Es macht Spaß mit so motivierten Schülern.“ Die vier Jungs waren während des nun abgelaufenen Berufsgrundschuljahrs (BGJ) montags bei ihm. Der 16-jährige Josef Häußler aus Binswangen arbeitet auch daheim gern auf dem Bauernhof mit. Von klein auf war er mit im Stall und auf dem Feld und kann sich keinen besseren, abwechslungsreicheren Beruf vorstellen. „Jetzt gehe ich sogar gern zur Schule“, sagt er. Ludwig Mayer ist in der Ludwigschwaige aufgewachsen. Was den 17-Jährigen überzeugt: „Als Landwirt bin ich draußen, arbeite im Büro, jedes Jahr sind es andere Gegebenheiten.“ So geht es auch dem gleichaltrigen Simon Sing aus Ziertheim, der sich inzwischen wundert, dass Leute einfach Unkrautvernichter im Baumarkt kaufen und anhand dessen, was auf dem Etikett steht, verwenden dürfen.

Die Auszubildenden sind teilweise weit weg von daheim

Lukas Link hat daheim keinen Betrieb, aber auch von klein auf in einem Bauernhof mitgeholfen. Der Zusamaltheimer will eventuell noch den Techniker machen, um Landwirte in ihren Betrieben zu unterstützen. Schon jetzt hat der 18-Jährige mit einem Kollegen eine GbR laufen, sie betreiben einen mobilen Hühnerstall.

Schon ein Stück weiter in seiner Ausbildung ist Bernhard Wiedemann. Er hat sein zweites Lehrjahr nach dem BGJ bei Birkners abgeschlossen, inklusive Blockbeschulung in Höchstädt. Im ersten Jahr, das die angehenden Landwirte grundsätzlich auf einem anderen Hof verbringen, lernte er bei Manfred Hitzler in Kicklingen, nun folgt für den bald 18-Jährigen das Praxisjahr auf dem heimischen Hof in Holzheim. Danach kann er die Landwirtschaftsschule in Wertingen besuchen, anschließend den Meister machen. Oder auf die Technikerschule gehen.

Der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV) Klaus Beyrer sagt, dass viele der angehenden Landwirte in Lehrbetrieben weit weg von daheim sind. Sie müssen flexibel sein, sich in den unterschiedlichsten Bereichen auskennen und sich später wie jeder Unternehmer nach den Marktgegebenheiten richten. Und so wie sie es jetzt seinen Worten zufolge lernen, sorgsam mit ihren Böden umgehen, denn die sind ihre Betriebsgrundlage.

Franz-Xaver Leopold von der Berufsschule Höchstädt schaut regelmäßig auf den Höfen vorbei, wo seine Schüler sind. Er sagt: „Sie lernen den Beruf aus Leidenschaft.“ Beim Fusarium-Pilz hätten sie nun gesehen, dass das im Unterricht gelernte Fachwissen existenziell wichtig ist. Stefan Birkner sagt: „Sie müssen den Entwicklungszyklus der Schädlinge kennen, den richtigen Zeitpunkt, sonst ist das Geld herausgeschmissen.“ Und er ergänzt: „Das sichert das Brotgetreide. Und um zu wissen, wann wir reagieren müssen und wann nicht, brauchen wir die gute fachliche Praxis.“ Manfred Hitzler ergänzt: „Wir wirtschaften mit der Natur und vermitteln in der Ausbildung: Was heuer richtig war, kann nächstes Jahr falsch sein.“

Mancher Landwirt ärgert sich über die Leserbriefe

Die BBV-Leitung ärgert sich über Leserbriefe in unserer Zeitung, in denen kürzlich gefordert wurde, die sogenannte gute fachliche Praxis abzuschaffen. „Das ist ein Schlag ins Gesicht“, sagt BBV-Kreisgeschäftsführer Eugen Bayer. Er erläutert, dass 1,5 Milliarden Hektar, zwölf Prozent der Landmasse der Erdoberfläche, als Ackerland genutzt werden. „Davon kann der Mensch leben, wenn auch die Grünflächen entsprechend verwertet werden – mit Tierhaltung“, erläutert Bayer. Programme für mehr Tierwohl laufen. Stefan Birkner etwa erfüllt bei der Milcherzeugung höhere Auflagen, wofür er einen Bonus bekommt. Der sei aber wieder gekürzt worden, weil nicht so viele Verbraucher wie erhofft zur teureren „Tierwohlmilch“ gegriffen haben. „Die Nahrungsmittelsicherheit ist ein hohes Gut“, betont Bayer. Schwierig sei jedoch, „dass ständig neue Auflagen die Produktion verteuern und einen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Ausland darstellen“. Aber solange es Landwirte vor Ort gibt, sei die Versorgung bei uns gesichert.

