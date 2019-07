Warum sich Dillingen Autostadt nennen kann

Plus Im Osten von Dillingen sind ständig bis zu 3000 Wagen geparkt, die in ganz Europa verkauft werden. Großhändler Jürgen Baumgärtner spricht über seinen Erfolg.

Die Masse an Autos ist atemberaubend. Mehrere hundert Renaults, alle in Weiß, reihen sich auf der Stellfläche im Dillinger Osten aneinander. Dass Jürgen Baumgärtner jeden Wagen genau identifizieren kann, ist allein schon eine logistische Meisterleistung. „Natürlich finde ich jedes einzelne Auto“, sagt der Großhändler.

Bis zu 3000 Wagen hat die Firma Baumgärtner auf den Flächen zwischen Dillingen und Steinheim geparkt. Und die „weiße Flotte“ aus den Renault-Typen Kangoo Rapid, Trafic und Master wird in diesen Tagen für den Dienstleister ISS der Telekom fertiggemacht – 900 Stück in diesem Fall. Dieses Unternehmen stellt die Transporter den Servicetechnikern zur Verfügung, die für den Kommunikationskonzern deutschlandweit im Einsatz sind.

Jürgen Baumgärtner stammt aus Obermedlingen

Seit 1983 gibt es das Autohaus Baumgärtner in Giengen, seit 1993 existiert die Filiale in Dillingen, wo inzwischen der Puls des Unternehmens schlägt. Jürgen Baumgärtner stammt aus Obermedlingen, er besuchte das Gymnasium in Heidenheim, studierte Betriebswirtschaft, promovierte und stieg vor 20 Jahren in das Geschäft seiner Eltern ein. Die Dimensionen seines Autohandels haben die Absatzzahlen eines gewöhnlichen Autohauses längst überstiegen. Der 42-Jährige hat sich auf das europäische Großhandelsgeschäft spezialisiert. Baumgärtner wickelt zudem Bestellungen von Großkunden wie Deutsche Telekom, ISS, DHL, Bundeswehr und vielen anderen ab. „Für den europäischen Großhandel sind die nach wie vor bestehenden Preisunterschiede innerhalb Europas genauso entscheidend wie unterschiedliche Begehrlichkeiten bei einzelnen Modellen“, sagt Baumgärtner.

Die Online-Suche im Netz funktioniert in Europa ganz unterschiedlich

Auch das Suchverhalten der Verbraucher sei in Europa gänzlich unterschiedlich. In Deutschland etwa werde ein Gebrauchtwagen oder ein Auto mit Tageszulassung meist über Mobile.de und Autoscout.de gesucht. Im europäischen Ausland sei das anders und die Suche vielfältiger. In Zeiten der Digitalisierung würden heute Handelsgrößen erreicht, die noch vor zehn Jahren völlig undenkbar gewesen seien, erklärt Baumgärtner. Da kauft der Dillinger Unternehmer, der in Lauingen wohnt, schon einmal 500 Scenic Diesel auf einen Streich, wenn er irgendwo in einer europäischen Region eine vielversprechende Verkaufsmöglichkeit entdeckt hat. Die Firma verkauft Autos in 14 Länder Europas. Baumgärtner setzt etwa 20.000 Fahrzeuge im Jahr ab und macht dabei mit seinen rund 30 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro. Tendenz steigend. Denn das Geschäft laufe über die Masse. Vereinfacht formuliert: Je mehr Autos er einkaufe, desto günstiger sei der Preis – und umso mehr Prozente könne er an Kunden weitergeben.

Autos, so weit das Auge reicht: Eine Menge Wagen hat das Autohaus Baumgärtner auf den Stellflächen im Dillinger Osten geparkt. Etwa 20000 Autos verkauft das Unternehmen jährlich in ganz Europa. Die weißen Autos werden in diesen Tagen für den Telekom-Dienstleister ISS auslieferungsfertig gemacht. Bild: Autohaus Baumgärtner

Den großen Auftritt will der Firmenchef nicht

Trotz seines Erfolgs scheut Jürgen Baumgärtner den großen Auftritt. Der Unternehmer unterstützt Vereine und Institutionen – unter der Bedingung, dass keine Spendenbilder veröffentlicht werden. Dass der Unternehmer überhaupt den Kontakt mit unserer Zeitung zugelassen hat, liege an den Mythen und Geschichten, die wegen der vielen Autos im Dillinger Osten entstanden seien. Und gelegentlich waren Baumgärtner Klagen von Bürgern zu Ohren gekommen, weil die Menge an Lkw, die die Autos herankarren und abtransportieren, zu Stoßzeiten beachtlich sei. In Steinheim hätten sich auch schon mal Brummifahrer ins Wohngebiet verirrt. „Für die Stadt Dillingen hat dieses Geschäft viele Vorteile, aber es gibt auch Nachteile“, sagt Baumgärtner. Sein Autohaus versuche, diese weiter zu minimieren. „Aber wir sind nicht perfekt und lernen vieles erst im Laufe der Zeit durch Learning by Doing“, bittet der Firmenchef um Verständnis.

Ihm werden Gewerbegrundstücke annähernd zum Nulltarif hinterhergeworfen

Inzwischen werden dem Unternehmer, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt, von mehreren Kommunen Gewerbegrundstücke annähernd zum Nulltarif hinterhergeworfen. Bedingung sei allerdings, dass er sein Gewerbe dort anmelde. „Ich zahle meine Steuern aber lieber in Dillingen“, betont Baumgärtner. Nach Informationen unserer Zeitung ist der Firmenchef inzwischen einer der größten Gewerbesteuerzahler der Kreisstadt. Die Stadt habe ihn in den vergangenen 20 Jahren sehr unterstützt, gerade wenn es um Flächen ging, auf denen er seine gigantische Flotte abstellen kann. Der Online-Handel sei ja oft nicht im Voraus zu planen. Die Stadt Dillingen habe hier aber immer schnell reagiert und gehandelt, sagt Baumgärtner dankbar. Der 42-Jährige glaubt, dass dies längst nicht das Ende der Entwicklung ist. Weil der Mensch im Grunde „bequem und faul“ sei, sei der digitale Handel nicht aufzuhalten.

Warum ihm die Mitarbeiter so wichtig sind

Allerdings repariere das Internet weder Autos, noch schaffe es Kundenbindung. „Dafür sind die Mitarbeiter verantwortlich“, erläutert Baumgärtner. Deshalb bleibe das regionale Geschäft im Vergleich zum Online-Handel „der weitaus wichtigere, nachhaltigere Anker vor Ort“. Er sei stolz auf seine engagierten und qualifizierten Mitarbeiter, die auch in den Zeiten der Digitalisierung durch gar nichts zu ersetzen seien.

Lesen Sie dazu auch: Startschuss für das Haus der Wirtschaft

Wie das nächste Geschäftshaus in Dillingens Innenstadt aussehen soll

Lauingen gewinnt die Herzplatz-Aktion