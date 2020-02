vor 25 Min.

Was Lehmeier mit dem Gastwirt besprach

Der Bürgermeister gibt etwas zu, das er gar nicht getan hat

Der öffentliche Teil der Stadtratssitzung am Mittwochabend in Wertingen endete mit einem rätselhaften Gespräch. Stadtrat Peter Seefried stellte Lehmeier die Frage, ob er den Gastwirt Dominik Birzele aufgefordert hätte, keine Veranstaltungen der AfD mehr in seiner Gaststätte zuzulassen. Lehmeier bejahte das. Seefried gab auf Nachfrage unserer Zeitung tags darauf an, er habe besagte Information von Teilnehmern einer AfD-Veranstaltung

Der Gastwirt Dominik Birzele selbst widersprach allerdings der Darstellung, an ihn sei eine Aufforderung seitens des Bürgermeisters ergangen. Es habe lediglich ein Gespräch gegeben, in dem es um allgemeine Informationen rund um politische Veranstaltungen aus dem rechten Spektrum gegangen sei. Diese Schilderung entspricht auch der von Geschäftsführer Dieter Nägele, der laut eigener Aussage ebenfalls bei dem Gespräch anwesend war. Eine Aufforderung an den Wirt habe es nicht gegeben. Der Bürgermeister habe sich gegenüber Seefried missverständlich ausgedrückt. (br)

Themen folgen