Was es in „Klein Gallien“ zu entdecken gibt

Von Kreuzen und Kapellen bis hin zu einem Hinkelstein in der Prettelshofener Ortsmitte – diese Dorfidylle hat Charakter

Gestartet wird an der hoch liegenden Prettelshofener Kirche, von der aus sich ein toller Blick über das Dorf erhaschen lässt. Durch den Wald kann man das weitläufige Umland beobachten. Von der Kirche aus geht es einen Kiesweg den Berg hinunter ins Dorfinnere. An diesem Weg steht ein Kreuz, welches die erste Frage beantwortet.

1. Welche Jahreszahl steht auf dem Kreuz am Wegesrand?

a) 2001

b) 1993

c) 2017

d) 2020

Wer steht auf dem Hinkelstein? Bild: Dominik Bunk

Weiter geht es zum Prettelshofener Spielplatz

Rechts, am Ende des Wegs, befindet sich der Spielplatz. Von dort aus kann man die tierischen Nachbarn beobachten. Denn diese werden es einem gleichtun. Weiter geht es die Thalstraße entlang, bis zu einer größeren Abbiegung nach links. Hier geht es nun in einem Bogen, an mehreren landwirtschaftlichen Gebäuden und Baumflächen vorbei, um den Ort herum, bis zum anderen Ende.

Von hier aus machen wir uns auf den Weg zur Dorfmitte, wo sich eine überdachte Bank mit einem großen Stein daneben befindet. Auf diesem „Hinkelstein“ steht „Das kleine Gallische Dorf“ geschrieben und zwei Figuren blicken auf die Straße.









2. Wer steht auf dem Hinkelstein?

a) Batman und Robin

b) Geralt und Plötze

c) Asterix und Obelix

d) Eren und Mikasa





Weiter geht es geradeaus die Straße entlang, am Feuerwehr-Gerätehaus vorbei. Am Ortsausgang befinden sich aber zwei Ortsschilder, ein normales in gelb-schwarz und ein weiteres, in grün-gelb.

3. Was steht auf dem zusätzlichen Ortsschild geschrieben?

a) Römisches Imperium

b) Lutetia

c) Klein Gallien

d) Prettelshofen

Wer sitzt in der „Herrgottsruhkapelle“? Bild: Dominik Bunk

Weiter geht es zur „Herrgottsruhkapelle“, an der bei schönem Wetter eine Bank mit Ausblick auf das hüglige Umland zum Verweilen einlädt. Jedoch ist man nicht allein, denn in der Kapelle sitzt jemand. Aber wer?

4. Wer sitzt in der Kapelle?

a) Johannes der Täufer

b) Erzengel Gabriel

c) Jesus von Nazareth

d) Luzifer





Über einen kleinen, unbefestigten Weg geht es wieder zum Friedhof an der Kirche. Von dort aus bietet sich wieder ein schöner Blick auf das Umland, von erhöhter Position aus.

Die Antworten: 1a, 2c, 3c, 4c

Weitere Rätselspaziergänge rund um Wertingen:

Lesen Sie außerdem: