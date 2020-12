vor 18 Min.

Was im Weiler Maierhof alles geplant ist

Plus In dem Ort der Gemeinde Buttenwiesen soll mehr Platz für die Entwicklung von erneuerbaren Energien geschaffen werden

Von Brigitte Bunk

Seit 2017 läuft die Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans im Bereich des Maierhofs südlich von Illemad. Die Stellungnahmen nach der frühen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange waren Thema im Buttenwiesener Rat.

Warum die Ausweisung des Areals rund um Maierhof als Sondergebiet schwierig ist

„Die Ausweisung als Sondergebiet für erneuerbare Energien hat sich als sehr schwierig gezeigt, aber inzwischen sind wir einen Schritt weiter“, erläuterte Bürgermeister Hans Kaltner. Das betroffene Gebiet wird zurzeit größtenteils als landwirtschaftliche Fläche und als landwirtschaftliche Hofstelle mit Biogasanlage genutzt.

Das Vorhaben befindet sich im Naturpark „ Augsburg Westliche Wälder“. Unter anderem verwies die Untere Naturschutzbehörde darauf, dass die geplanten Baumaßnahmen aufgrund der notwendigen Infrastruktur in Gewerbegebieten im Bereich von größeren Ortsteilen sinnvoller wäre. So könnte auch die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und des Schutzguts Tiere und Pflanzen minimiert werden.

Laut dem Planer vom Büro Arnold Consult in Kissing handele es sich um eine planungsrechtliche Sicherung, eine schrittweise Erweiterung der bestehenden Strukturen am Maierhof. Deshalb würden keine gewerblichen Strukturen entstehen. Die bereits vorhandenen baulichen Nutzungen - Biogasanlage, Bürogebäude, Freiflächenfotovoltaikanlage, Nebengebäude … - und die bestehende Infrastruktur könne sinnvoll mitgenutzt werden. „Eine ähnliche Standortqualität und Eignung für die Erweiterung des ansässigen Betriebs, zur Nutzung und Entwicklung von erneuerbaren Energien, ist an Alternativstandorten nicht gegeben“, erklärte Planer Garhammer.

Tierarten und Landschaftsbild sollen so wenig wie möglich beeinträchtigt werden

Durch geeignete Maßnahmen solle dafür gesorgt werden, dass Tierarten und das Landschaftsbild so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Fischteiche, wie zuerst befürchtet, werden nicht mehr beeinträchtigt, weil das betreffende Gebiet herausgenommen wurde. Außerdem wurde der Gesamtbereich in mehrere Bauabschnitte eingeteilt. Erst wenn im ersten, der die bestehende Wohnbebauung beinhaltet, keine Fläche mehr frei wäre, würde Bauabschnitt zwei zum Zuge kommen. Und jedes einzelne Bauvorhaben durchlaufe nochmals ein Baugenehmigungsverfahren. Um nicht jedesmal wieder in ein neues Bauleitverfahren einsteigen zu müssen, sei gleich die gesamte rund sieben Hektar große Fläche ins Verfahren geschickt worden, wobei von vornherein geplant war, nur einen Teil zu bebauen. Bürgermeister Kaltner betonte, nachdem der Rat die Entwürfe gebilligt hat, womit das weitere Verfahren mitsamt der öffentlichen Auslegung durchgeführt werden kann: „Wir wollen, dass die Firma in der Gemeinde bleibt, das ist ein Global Player, auf den wir stolz sein können.“ Heiner Gärtner erläuterte, dass Hallen, Ställe und Scheunen für Büros genutzt werden sollen. Ziel ist, auf dem Maierhof im Zusammenhang mit Biogas- und Solaranlagen Projekte mit erneuerbaren Energien weiterzuentwickeln. Er nannte unter anderem den Begriff Agrofotovoltaik und sprach von Robotern, die unter den Anlagen den Boden bearbeiten. Kaltner betonte: „Das sind Bereiche, die so aktuell sind wie nie zuvor.“

