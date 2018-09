vor 38 Min.

Eine jüngere Version der „Biermösl Blosn“?

Das ehemalige Mitglied der bekannten Gruppe kommt mit neuer Begleitung und neuem Programm auf die Kleinkunstbühne Lauterbach. Warum er im Zusamtal das „Asterix-Syndrom“ vermutet.

Vor dem Auftritt von „Hans Well und die Wellbappn“ sprechen wir mit dem ehemaligen Mitglied der „Biermösl Blosn“, Hans Well.

Nach der Auflösung der Biermösl Blosn seid ihr drei Brüder Well eigene Wege gegangen. Sie haben sich mit ihren drei Kindern zu „Hans Well und die Wellbappn“ zusammengetan. Geht das auf und hinter der Bühne gut?

Hans Well: Das geht besser als mit drei Brüdern, weil es der Wunsch meiner Kinder war. Ich hatte zuerst Muffensausen, aber die zwei Madln und mein Jonas haben mich mit ihrer jugendlichen Unbekümmertheit überzeugt und inspiriert.

Unterdessen seid ihr ja landesweit etabliert, „jünger, frecher und spontaner als die Biermösl Blosn“ schrieb die Presse. An was liegt´s? Gibt´s einen neuen Stil?

Well: Zwei Riesenvorteile halfen von vornherein. Mit Sarah und Tabea stehen zwei junge Frauen auf der Bühne, die einfach positive Energie, hohe Musikalität und jugendlichen Tatendrang ausstrahlen. Und zweitens kamen mit der Jugend neue Themen und Musikstücke zur Sprache, die bei den Brüdern nicht mehr präsent waren. Natürlich fetzen wir uns auch mal, aber nur um Worte und Noten.

Missstände werden von Hans Well aufs Korn genommen

Ihr nehmt Missstände in der Politik und Gesellschaft auf die Schippe, legt den Finger in manche Wunde im „Paradies Bayern“. Was treibt euch dazu an?

Well: Wir leben in einer Zeit, in der dich solche Themen täglich direkt anspringen. Es „trumpt und södert“ an allen Ecken, dem kommen wir gar nicht aus. Wir sind einfach nah an den Menschen vor Ort und wissen, was sie bewegt. Und das karikieren wir mit Witz und Schärfe.

Heimat ist wieder in aller Munde, ob von links oder rechts. In Bayern gibt es sogar ein Heimatministerium. Was bedeutet Heimat für dich?

Well: Heimat muss vielfältig bleiben. Die Leute wollen keine Verschandelung ihrer Heimat, keine dritte Startbahn, keine Versiegelung und keinen Flächenfraß - und doch passiert´s täglich landauf landab. Heimat muss bewohnbar, begreifbar,erlebbar und weltoffen bleiben – und ohne Heimattümelei.

Die schwäbische Provinz mag Hans Well sehr gerne

Am Samstag seid ihr in Lauterbach bei der Kleinkunstbühne. Was zieht euch von München in die schwäbische Provinz?

Well: …weil wir ja selber aus der Provinz kommen und wissen, wie wichtig ein gesunder Mikrokosmos ist, denn erst aus vielen Mikrokosmen kann eine sichere Welt entstehen. Wir schätzen das Selbstbewusstsein und die Entschlossenheit der Menschen in Dörfern wie Lauterbach. Deshalb kommen wir gerne in solche Orte mit dem „Asterix-Syndrom“.

Asterix-Syndrom?

Well: Wer wie die Brettl-Macher aus Lauterbach 35 Jahre kein Blatt vor den Mund nimmt, so wie ich auch, der gehört zum gallischen Dorf von Asterix und Obelix, die Weltmächten getrotzt haben.

Interview: Helmut Sauter

Karten für „Hans Well und die Wellbappn“ am Samstag, 29. September, 20 Uhr in der Lauterbacher Turnhalle gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Gerblinger, Wertingen, bei Lotto & Toto Eisele in Buttenwiesen und per Telefon unter 08274/691622.

