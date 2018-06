vor 34 Min.

Was sich die Schwalben über den Dorfladen erzählen

Lauterbach feiert sein Team. Bürgermeister Kaltner ist Teil der Gemeinschaft und ihrer Erfolgsgeschichte.

Von Ulrike Walburg

Gute Laune liegt in der Luft bei der Zehnjahresfeier. Lauterbach ohne Dorfladen ist nicht mehr vorstellbar. Darin sind sich die Gäste einig. Von Anfang an ging die Dorfgemeinschaft für ihr Projekt gemeinsam durch dick und dünn, das am 26. Mai 2008 offiziell gegründet worden war. Damals strahlte die Sonne ebenso wie bei der Jubiläumsfeier am heutigen Sonntag, erinnern sich die Aktiven.

„Unser Laden hat alles, was Sie brauchen – was wir nicht haben, brauchen Sie auch nicht“, so beschreibt Bürgermeister Hans Kaltner das verbraucherfreundliche Angebot des Dorfladens in Lauterbach. Das Warenangebot sei auf den Bedarf der Kunden abgestimmt. Viele regionale Produkte werden in dem großen Dorfladen in breiten Einkaufsgängen und niederen Regalen behindertengerecht angeboten. Selbst ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Alle Altersgruppen gehören zur Stammkundschaft – ältere Leute ebenso wie die jungen.

„Die Kinder lernen bei uns einzukaufen“, hebt Martha Maierle vom Dorfladenteam hervor. „Wir helfen beim Einkauf, die Kunden geben uns bei Bedarf den Geldbeutel, und wir nehmen den Betrag raus.“ Maierle beschreibt stellvertretend für alle Mitarbeiter die entspannte Arbeitsatmosphäre: „Wir sind ein gleichberechtigtes Team.“ Der Laden sei nicht nur eine Einkaufsmöglichkeit, sondern auch ein Informationsbüro für Dorfangelegenheiten, berichtet Klaudia Süß vom Dorfladenteam.

Bürgermeister Hans Kaltner schätzt die wertvolle soziale Funktion des Ladens für den Ort und lobt die Mitarbeiter: „Ihr habt immer ein offenes Ohr für den Kunden und seid oft die Sozialarbeiter vor Ort.“ In einem lustigen Sketch erinnert sich das Team aus der Vogelperspektive der Schwalben, – „denn Schwalben haben ein gutes Gedächtnis“ – was sich in diesen zehn Jahren alles im ehemaligen Lagerhaus ereignet hat. Dabei wurde der Zusammenhalt stets groß geschrieben.

Viele freiwilligen Helfer tragen auch zum Jubiläumsfest bei. Die ehrenamtliche Arbeit der vergangenen zehn Jahre hat die Dorfgemeinschaft spürbar zusammengeschweißt. Stammkunden bringen selbst gebackenen Torten vorbei. Die Gäste können unter 35 aufwendig gearbeitete Geburtstagstorten auswählen. „Wir fragen unsere Kunden und bekommen nie ein Nein“, erzählt Klaudia Süß vom Ladenteam. Zum Fest haben Anwohner ihre Höfe geöffnet. Die Dorfgemeinschaft hat im Ortskern ein großes Festzelt aufgebaut. Die Jugend schmückte die Biertische mit Blumen und zierte das Festzelt mit jungen Birken. Die Kinder vergnügen sich auf einer Hüpfburg. Die Zusamtaler Musikanten spielen zünftig auf, während Bürgermeister Kaltner unter großem Applaus das Bierfass anzapft. Von Anfang an hatte sich Kaltner, noch vor seiner Zeit als Bürgermeister, für den Dorfladen eingesetzt. „Die dringende Notwendigkeit für einen Laden ist damals entstanden, weil unsere Linde so plötzlich verstarb und es keinerlei Einkaufsmöglichkeit mehr in Lauterbach gab“, erinnert er sich an die Gründungsphase. Es sei zwar niemand im Ort verhungert, „aber die sozialen Kontakte und das öffentliche Leben, die Begegnungen auf der Straße waren zu Ende“. Der Bürgermeister dankt den vielen ehrenamtlichen Helfern für 4000 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden, hebt vor allem Thomas Schretzenmeier bei der Mobilisierung und Organisation der Helfer hervor. Freiwilliges Engagement, Zusammenhalt, Ausdauer, ein Zuschuss von 40000 Euro, eine Bürgschaft der Gemeinde Buttenwiesen für ein Darlehen von 90000 Euro und vor allem 170 Personen, die von Anfang an bereit waren, Anteile am Dorfladen zu erwerben, hätten den Dorfladen erst möglich gemacht. „Wir haben ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von circa 450000 Euro und sieben Arbeitsplätzen bekommen“, sagt Kaltner und dankt allen für ihr Vertrauen.