Was wollen die Villenbacher Senioren?

Bald wird ein Fragebogen in Villenbach verteilt. Das Gremium beschäftigt sich auch mit dem Thema Tempolimit

Von Brigitte Bunk

An die Villenbacher, die älter als 60 Jahre sind, geht Anfang November ein Fragebogen raus. Bürgermeister Werner Filbrich erklärte auf Nachfrage: „Darin können sie mir und dem Gemeinderat mitteilen, was wir für sie tun können.“ Die Aktion entspringt den Überlegungen des Seniorenbeirats, der die Fragebogen erstellt hat. „Der Gemeinderat findet die Aktion gut“, berichtet Filbrich aus dem Gremium, das am Montagabend tagte.

Gemeindearbeiter Außerdem teilte Filbrich mit, dass der Villenbacher Daniel Gröner als Gemeindearbeiter Josef Kratzer unterstützt. Die Arbeiten würden immer mehr werden, außerdem könnten sich die Beiden im Urlaub gegenseitig vertreten. Der Vorteil: Die Bürger haben einen weiteren Ansprechpartner.

Nur Rischgau ist mit Glasfaser bis ins Haus versorgt

Schnelles Internet Um Glasfaser und damit schnelleres Internet in jedes Haus zu bekommen, gibt es nun die Bayerische Gigabitrichtlinie und damit neue Fördermöglichkeiten. Bisher ist im Villenbacher Gemeindegebiet nur Rischgau mit Glasfaser bis ins Haus versorgt. In Villenbach, Hausen, Riedsend und Wengen wurde die Glasfaser bis zum Verteilerkasten in den Ort geführt, von dort bis zu den Häusern über die vorhandenen Kupferleitungen. Die Planungs- und Beratungsleistungen werden nun gefördert, so steigt Villenbach ins Markterkundungsverfahren ein. Damit soll unter anderem herausgefunden werden, ob von einem Investor in den nächsten drei Jahren ein eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant ist.

Von Riedsend in Richtung Sontheim waren durchschnittlich 362 Fahrzeuge täglich unterwegs

Geschwindigkeitsmessungen Im Gemeindegebiet wurden inzwischen weitere Verkehrszählungen und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Von Riedsend in Richtung Sontheim waren durchschnittlich 362 Fahrzeuge täglich unterwegs, die Höchstgeschwindigkeit ortsauswärts lag bei 104 Stundenkilometern. 687 Fahrzeuge wurden auf der Kreisstraße Riedsend gezählt, hier lag die Höchstgeschwindigkeit ortseinwärts bei 98 Kilometern pro Stunde. Von Villenbach nach Rischgau waren 657 Fahrzeuge unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit lag in Höhe des Lagerhauses bei 104 Stundenkilometern. Dennoch hat der Gemeinderat einen Antrag abgelehnt, die Geschwindigkeit auf der Ortsverbindungsstraße auf 60 Stundenkilometer zu begrenzen. „Die Straße ist auf der ganzen Strecke einsehbar“, begründete Bürgermeister Filbrich den Beschluss. Er appelliert an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer und bittet sie vorausschauend zu fahren, denn auch auf vielen anderen Straßen im Gemeindegebiet sind Spaziergänger unterwegs.

Straßenlampe Ein Anwohner im Ahornweg in Riedsend hat beantragt, dass die Straßenbeleuchtung ausgebaut wird. Bürgermeister Filbrich bestätigt, dass die LED-Lampen, die inzwischen eingebaut wurden, nicht so hell leuchten wie die früheren. Außerdem schirmt eine Hecke, die inzwischen höher ist, den Lichteinfall ab. Der Gemeinderat war sich einig, dass der Zustand verbessert werden soll.

Verkehrssicherheit An der Wengener Ortsdurchfahrt, in der Villenbacher Straße, ragt ein Ast auf 3,45 Meter Höhe in die Straße. Zur Sicherheit soll dieser gekürzt werden.

