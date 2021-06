Wege und Informationen zur Musik

Ab jetzt anmelden zu Schnupperstunden und Unterricht

Wer schon lange den Wunsch hegt zu musizieren und ein Instrument zu erlernen und nicht weiß, welches das passende ist, findet jetzt Möglichkeiten zum Ausprobieren. Das gilt für Erwachsene wie Kinder. Ansprechpartner ist die Wertinger Musikschule. Sie bietet 30 Fachbereiche und 32 qualifizierte und professionelle Lehrer unter einem Dach.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für das nächste Schuljahr in der Wertinger Musikschule. Gerne hätten die Lehrer ihre Türen für alle Interessierten geöffnet und ihre Instrumente und Fachbereiche persönlich vorgestellt, oder Instrumente zum Ausprobieren bereitgehalten. Aufgrund der Corona-Beschränkungen sei dies leider nicht möglich. Dafür gebe es andere Wege, sich zu informieren oder Kontakt aufzunehmen. Gerne werden alle möglichen Fragen bezüglich Möglichkeiten, Instrumentenkauf oder Leihinstrument, Einzel- oder Gruppenunterricht beantwortet.

So besteht die Möglichkeit, sich vor Ort im Büro Rat zu holen und den gewünschten Unterricht zu buchen. Zusätzlich zu den üblichen Sprechzeiten täglich von 10 bis 12 Uhr, ist das Büro in Wertingen am Freitag, 25. Juni, von 14 bis 16 Uhr und Samstag, 26. Juni, von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Anmeldungen können sowohl telefonisch unter der Telefonnummer 08272/4508 als auch persönlich erfolgen. (pm)

über die Auswahl an Lehrern und Instrumenten, Unterrichtsformen und Ensembles können Interessierte sich auch über die Homepage der Musikschule unter www.musikschulewertingen.de. Wer schon weiß, in welche Richtung es gehen soll, kann bei einem Lehrer eine Schnupperstunde vereinbaren unter 08272/4508 oder info@musikschulewertingen.de