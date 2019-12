vor 20 Min.

Weihnachtsmarkt Wertingen 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

Vor einer Woche ist die Schlossweihnacht in Wertingen gestartet. Der Weihnachtsmarkt lässt das Pappenheimer Schloss erstrahlen. Hier gibt's alle Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten.

Bereits zum 16. Mal hat der Weihnachtsmarkt in Wertingen 2019, auch bekannt als Schlossweihnacht, seine Pforten geöffnet. Noch ein langes Wochenende erstrahlt das Pappenheimer Schloss in weihnachtlichem Glanz. Rund um den Schlossgraben und im Schloss präsentieren bei der Schlossweihnacht in Wertingen zahlreiche verschiedene Aussteller ihre Waren. Auch eine große Krippenausstellung gibt es für die Besucher.

Wann hat die Schlossweihnacht 2019 in Wertingen begonnen? An welchen Tagen ist der Weihnachtsmarkt im Schloss Wertingen geöffnet? In diesem Artikel finden Sie alle Infos.

Schlossweihnacht 2019 in Wertingen: Wann war der Start zum Weihnachtsmarkt?

Die Schlossweihnacht 2019 in Wertingen beginnt pünktlich zum Nikolaustag am zweiten Adventwochenende. Los geht es am Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr.

Weihnachtsmarkt Wertingen 2019: Öffnungszeiten und Termine der Schlossweihnacht

Der Weihnachtsmarkt in Wertingen findet am zweiten und dritten Adventwochenende jeweils von Freitag bis Sonntag statt, also vom 6. bis 8. Dezember sowie vom 13. bis 15. Dezember.

Die Öffnungszeiten der Schlossweihnacht in Wertingen 2019 sind nicht an jedem Tag dieselben. Hier ein Überblick über die Zeiten und Termine:

Freitag, 6. Dezember: 17.00 bis 21.00 Uhr

Samstag, 7. Dezember: 17.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag, 8. Dezember: 14.00 bis 21.00 Uhr

Freitag, 13. Dezember: 17.00 bis 21.00 Uhr

Samstag, 14. Dezember: 17.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag, 15. Dezember: 15.00 bis 21.00 Uhr

