vor 42 Min.

Weil Frieden nicht mehr selbstverständlich ist

Bürgermeister Hans Kaltner lobt den Krieger- und Soldatenverein Buttenwiesen. Und es gibt Ehrungen

Neben zahlreichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern konnte Egon Eisele, Vorsitzender des Krieger- und Soldatenvereins Buttenwiesen (KSV) Bürgermeister Hans Kaltner, Kreisvorsitzenden Anton Schön sowie die Ehrenmitglieder Achner Alfred und Kraus Rupert und den Ehrenbürger Ulrich Käsbohrer begrüßen. Bürgermeister Kaltner betonte, dass alle KSV-Vereine in der Kommune wichtig für den Frieden im ganzen Land seien. Denn Friede sei nicht mehr selbstverständlich. Kaltner hoffe, dass der Buttenwiesener Verein noch lange bestehe.

Kreisvorsitzender Schön überbrachte Grußworte des Kreisverbandes und des BKV und bedankte sich beim Vorsitzenden Eisele für die geleistete Arbeit. Schön zollte Respekt vor der deutschen Bundeswehr und ihren Soldaten, sein Stolz gelte dem Standort Dillingen, bei dem das Budget zur Sanierung durch die Zusage von Verteidigungsministerin von 17 auf 21 Millionen erhöht wurde. Über die sinkenden Mitgliederzahlen der Vereine wisse er leider auch kein Patentrezept, um dem entgegenzuwirken.

Buttenwiesens Vorsitzender Eisele gab in seinem Bericht ein aktives Vereinsleben bekannt. Neben dem Musikfest in Buttenwiesen nahm der Verein noch an den Wallfahrten in Unterthürheim und Gottmannshofen teil. An Fronleichnam und dem Volkstrauertag war er wie immer präsent. Er bedankte sich bei dem Bürgermeister und der Gemeinde für die Zuschüsse zur Instandhaltung der Kanone, die regelmäßig zum TÜV muss. Zum Abschluss galt sein Dank noch an Josef Uhl für die Pflege des Kriegerdenkmals.

Auch in diesem Jahr standen Ehrungen auf der Tagesordnung. Die Ehrennadel in Gold mit Urkunde ging jeweils an Leo Riemer und Leonhard Eisele; das Ehrenkreuz in Bronze gab es für Karl Gillich; zum Ehrenmitglied wurden Helmut Knöferl und Fritz Hüttinger ernannt. Zum Abschluss der Versammlung standen noch Neuwahlen an. Das Ergebnis: Vorsitzender Egon Eisele, Stellvertreter Franz Hartl, Schriftführer Jürgen Achner, Schatzmeister Egon Eisele und die Beisitzer: Michael Hahn, Rupert Kraus und Karl Gillich. (pm)

