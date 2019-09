13:00 Uhr

Weils in Wertingen besonders schön klingt

Die Stadtkapelle und die Musikschule Wertingen werden geehrt. Und das nicht zum ersten Mal. Wofür?

Seit 20 Jahren gibt es die Stiftung „Klingendes Schwaben“, gegründet von Christl und Karl Kling aus Krumbach. In all den Jahren wurden rund 250 Musikvereine oder Musiker mit Preisen ausgezeichnet, insgesamt 150000 Euro wurden dabei vergeben.

Musik ist ein unverzichtbarer Wert - auch in Wertingen

Im Gasthaus Mundig in Krumbach fand zuletzt die jährliche Preisverleihung statt. „Musik ist Brückenschlag unter den Völkern und ein Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Musik steht für unverzichtbare Werte unter Menschen jedes Standes und gleich welcher Herkunft. Musik bedeutet Sinngebung vor allem für junge Menschen. Sie gibt Erfolgsgefühl, Lebensgewinn und macht Gemeinschaft erfahrbar.“

So hat es das Stifterehepaar, Prof. Dr.-Ing. eh. Karl und Christl Kling in der Präambel zur Stiftungsgründung formuliert. Die Kulturstiftung ist eine unabhängige Stiftung des bürgerlichen Rechts, getragen von der Stifterfamilie, die auch alle Verwaltungskosten übernimmt. Jede Spende oder Zustiftung kommt damit direkt dem Satzungszweck zugute. „Zu den Stammgästen bei den Preisträgern gehören seit vielen Jahren die Stadtkapelle und die Musikschule aus Wertingen“, so der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, Johann Fleschhut, in seiner Laudatio auf die Wertinger Kultureinrichtungen.

Musikschule Wertingen unterstützt auch die Stiftung

Besonders erwähnte Fleschhut dabei die Tatsache, dass Stadtkapelle und auch Musikschule immer wieder Konzerte zu Gunsten der Stiftung veranstalten, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Musikschule Wertingen, vertreten durch Geschäftsführerin Karolina Wörle, erhielt das Preisgeld für das vorbildliche Engagement aus dem Sozialfond zur Unterstützung bei den Unterrichtsgebühren oder für die Anschaffung von Leihinstrumenten.

14 Vereinen haben einen Preis erhalten

Präsident Christian Hof und Vizepräsidentin Edeltraud Sailer von der Stadtkapelle Wertingen konnten das Preisgeld zur Finanzierung von Wettbewerben entgegennehmen. Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer dankte den Musikvereinen für ihr Engagement und freute sich zusammen mit Fleschhut, die Preise an 14 Vereine übergeben zu dürfen. Ein besonderer Gruß galt dem Stifterehepaar Kling, welches aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich anwesend sein konnte. (pm)

