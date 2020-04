vor 55 Min.

Welche Geschäfte liefern oder haben auf?

Noch bietet sich am Marktplatz noch zumeist ein recht leeres Bild. Wird sich das bald ändern?

Auf einem Online-Marktplatz gibt es Infos zu den Betrieben in Wertingen. Neu ist die Gutschein-Aktion

Von Marion Buk-Kluger

Was wäre unser „Städtle“ ohne seinen lebendigen Marktplatz und die vielen großen und kleinen Betriebe in und um Wertingen? Doch gerade jetzt war diese Lebendigkeit in den vergangenen Wochen nicht möglich.

Unter dem Motto „WIR für Wertingen“ initiierte die Wertinger Werbe- und Medienagentur gz[media] daher einen Online-Marktplatz, um die Unternehmer in der aktuellen Situation kostenfrei zu unterstützen und für die Kunden zumindest auf diesem Weg ein lebendiges Geschäftsleben zu ermöglichen.

Im Internet soll den Unternehmen die Fortführung des Geschäfts ermöglicht werden

Unter www.marktplatz-wertingen.de entstand ein Überblick der Unternehmen und über ihre aktuellen Angebote und Aktionen: von Lieferservice statt Ladengeschäft über Online-Chat und Video-Beratung statt Verkaufsgespräch bis zum Straßenverkauf für Gastronomieangebote. Zudem verwirklichten die beiden Firmengründer Markus Gottfried und Thomas Zänker ein Gutschein-Portal (auf der Startseite rechts unten).

„Hier kann jeder User bei allen teilnehmenden Anbietern einen Gutschein bestellen. Es ist ganz einfach: Anbieter aussuchen, Betrag auswählen, Gutschein schicken lassen – fertig! Einfacher kann es nicht sein, die Geschäfte vor Ort zu unterstützen, damit es sie in ein paar Wochen auch noch gibt“, erklärt Andrea Wöger (Marketing und Projekte). Regionale Angebote und Dienstleistungen sind nach Themengebieten aufgeteilt, um den User der Plattform direkt zu seinem Interessengebiet zu führen.

Gastronomie ist stark vertreten

Trotz mancher Lockerungen, die nun in puncto Wiedereröffnung von Unternehmen in den nächsten Tagen und Wochen umgesetzt werden können, werden die beiden Macher ihre Plattform weiterführen.

„Unternehmer sind auch weiterhin vor große Herausforderungen gestellt. In diesen schwierigen Zeiten galt und gilt es zusammenhalten. Wir werden also auch künftig über die Entwicklung bei den Teilnehmern informieren“, sagt Andrea Wöger und fährt fort: „Auch für eine Kooperation, die von Simone Neumeier (Blumenbinderei), Alexandra Schön (Isa’s) und der Schmankerlstube ins Leben gerufen wurde, haben wir auf dem Marktplatz eine Werbefläche installiert. Denn wir fanden die Gemeinschaftsaktion so großartig.“

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen