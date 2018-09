vor 55 Min.

Wem gehören die Uhr und das Läutwerk der Osterbucher Kirche?

In Osterbuch steht die Außen- und Innensanierung der Pfarrkirche St. Michael an. Ein Zuschussantrag erstaunt die Laugnaer Räte. In Zeiten mit eigenem Bürgermeister arbeiteten Gemeinde und Kirche einst eng zusammen.

Von Brigitte Bunk

Gehört die Glockenanlage und die Kirchenuhr der politischen Gemeinde, weil sie beides bei früheren Kirchenrenovierungen zum Teil bezahlt hat? Aus Sicht der Gemeinde handelt es sich um das Eigentum der Kirchenstiftung und bei der Kostenbeteiligung um einen freiwilligen Beitrag der Gemeinde. Die Besitzverhältnisse sieht Kirchenpfleger Friedrich Dirr jedoch nicht so eindeutig und verweist auf ein Schreiben von Pfarrer Walter Haid. Der schickte im Vorfeld der Außenrenovierung in den Jahren 1986/87 eine Anfrage an das Staatsarchiv Neuburg. Mit diesem Schreiben wollte der Geistliche abklären lassen, „ob die Baulast am Turm der Pfarrkirche der politischen Gemeinde zufällt, also der Gesamtgemeinde Laugna, oder ob sie die Kirchengemeinde St. Michael Osterbuch trifft und nur Turm und Läutwerk der politischen Gemeinde zufällt“.

In der Ratssitzung zitierte Bürgermeister Johann Gebele sowohl des Pfarrers Schreiben als auch die Antwort des Staatsarchivs. Denn das Katholische Pfarramt St. Michael Osterbuch beantragte, dass die Gemeinde Laugna die Kosten von 15000 Euro für die Glockenanlage und 3000 Euro für die Uhr bezahlt. Doch die Antwort aus Neuburg sieht VG-Geschäftsführer Dieter Nägele keineswegs als Bestätigung dieser vorausgesetzten Besitzverhältnisse. Sämtliche Aussagen des Archivmitarbeiters zielen darauf ab, dass die eingebauten Teile zur Pfarrkirche gehören und die wiederum vollständig Eigentum der Kirchengemeinde ist.

Mehrere Kirchen müssen in Schuss gehalten werden

Immer schon taten sich die kleine Pfarrgemeinde Osterbuch und die Filialkirchengemeinde Asbach schwer, die Kosten der Sanierungen für die Kirche zu stemmen, die 1768/69 neu gebaut wurde. Zu Zeiten der selbstständigen Gemeinden Osterbuch und Asbach deckten sich die Mitglieder der politischen allerdings noch mit denen der kirchlichen Gemeinde, so fiel die Hilfe großzügig aus. Was heute nicht mehr möglich ist, weil es in der Gemeinde Laugna mehrere Kirchen gibt, die in Schuss gehalten werden müssen. Doch woher soll die Kirchenstiftung des kleinen Ortsteils die geschätzten 566000 Euro für die Außen- und 430000 Euro für die Innenrenovierung nehmen? Laut Kirchenpfleger Dirr trägt die Diözese beim ersten Abschnitt 82 Prozent der zuschussfähigen Kosten. Er zeigt sein Dilemma auf: „Bei der Innensanierung kommen kaum Zuschüsse, das ist mit Spenden kaum machbar.“ Deshalb hofft er, dass die Gemeinde die Kosten für das Läutwerk und die Uhr, so wie das in früherer Zeit war, zumindest auf freiwilliger Basis übernimmt. Nachdem dies bereits der zweite vorgelegt Einzelantrag ist und nicht absehbar ist, wie viele noch kommen, forderte der Gemeinderat und Bürgermeister Gebele ein Gesamtkonzept der Renovierungsarbeiten.

Der Laugnaer Haushalt wird genau geplant

Bürgermeister Gebele betonte, dass die Gemeinde ihren Haushalt sehr genau plane und für überraschende größere Ausgaben kein Spielraum vorhanden sei. Grundsätzlich sieht das Gremium und Bürgermeister Johann Gebele die Diözese als Eigentümer selbst in der Pflicht und bietet an, an Gesprächen mit der Diözese teilzunehmen.

Letztendlich steuert die Gemeinde nur sechs Prozent der Kosten bei, 1020 Euro. Wie bei den anderen Kirchen in der Gemeinde. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

