26.09.2019

Wengen wächst ein wenig

Idyllisch liegt der kleine Villenbacher Ortsteil Wengen in der Landschaft. Das Dorf wuchs ein wenig – inzwischen leben 176 Menschen in Wengen.

Im Villenbacher Gemeindeteil stellt sich Rathauschef Werner Filbrich den Fragen der Bürger. Die Villenbacher Straße soll nicht zum Parkplatz werden. Weiter Müllprobleme im Ortsteil Beuren

Von Brigitte Bunk

176 Bürger wohnten Ende Juni 2019 im idyllischen Villenbacher Ortsteil Wengen. Das sind drei mehr als im Jahr zuvor, erklärte Werner Filbrich bei der Bürgerversammlung im Vereinsheim.

In der vorletzten der fünf Veranstaltungen in den Ortsteilen legte der Bürgermeister der Gemeinde Villenbach vor 23 Anwesenden Rechenschaft ab. Unter anderem berichtete er vom alten Feuerwehrauto, das noch für 2000 Euro verkauft werden konnte, während ein gebrauchtes Ersatzfahrzeug aus Österreich, das noch gute Dienste leistet, für rund 23000 Euro inklusive Umbauten beschafft werden konnte. 6500 Euro kostete das Fundament, damit der Maibaum auch künftig standsicher aufgestellt werden kann. Für die Urnengräber hat die Gemeinde über 12000 Euro ausgegeben und für die Kirchensanierung gibt es acht Prozent der effektiven Kosten, zusammen mit Riedsend fließen 49000 Euro zum Bezahlen der Rechnungen in die Kassen der Kirchenstiftungen.

Karl Meitinger fragt nach, wie viel Geld eigentlich schon an Villenbach geflossen ist, das der Gemeinde anstelle der Straßenausbaubeiträge vom Freistaat gewährt werde. Die Antwort des Rathauschefs: Keines. Würde der Gesamtbetrag auf die einzelnen Kommunen umgerechnet, könnte jede eh nur 20000 Euro bekommen, meinte Filbrich.

Während in Zeiten der Straßenausbaubeiträge die Leute eher zurückhaltend gewesen seien, wenn es um Sanierungen ging, kämen nun eher Forderungen. Bei einer Neuerschließung dürfen die Beiträge noch berechnet werden, bei der Dorferneuerung beliefe sich der Zuschuss auf 65 Prozent.

Ob es einen Zuschuss gebe, wenn die alte Straße nach Rischgau erneuert werde, fragte Meitinger. Filbrich antwortete: Nein, außer bestimmte Vorgaben werden eingehalten, die wieder wesentlich höhere Kosten verursachen.

Nach der Lerchenberg-Zufahrt, wo immer wieder unerlaubt Fahrzeuge unterwegs sind, fragte Gunther Langenmair. Genauer gesagt, ob die für 7,5-Tonner von Rischgau aus erlaubt sei. Bürgermeister Filbrich verneinte: „Die Straße ist gesperrt für jeglichen Verkehr.“

Seit längerem vergeblich auf die Hilfe der Gemeinde hofft Michael Schweier. Er zeigte sich enttäuscht und warf dem Bürgermeister samt Gemeinderäten vor: „Die Gemeinde hat für Beuren nichts mehr übrig.“ Er könne kaum herausfahren aus seinem Grundstück, denn „der Schrott wird immer mehr und alle schauen weg“. Und er ergänzte: „Nirgendwo steht Schrott an der Hofeinfahrt, nur bei mir.“ Sogar ein Ladewagen sei inzwischen dabei. Er habe einen Brief an die Gemeinde geschickt, auf den er noch keine Antwort erhalten habe.

Bürgermeister Filbrich erklärte, dass sich seine Vertreter an die Verwaltungsgemeinschaft gewandt hätten, die sich der Sache annehmen werde. Filbrich versprach: „Am 1. Oktober fängt die Nachfolgerin von Herrn Benz an, deren erste Aufgabe es ist, diesen Herrn anzuschreiben und dafür eine Frist zu setzen.“ Wenn die nicht eingehalten werde, räume die Gemeinde die Gegenstände auf Kosten des Angeschriebenen weg. Zufrieden war Schweier damit nicht.

Gebhard Thoma brachte anschließend sein Problem auf den Punkt: „Die Straße ist kein Dauerparkplatz.“ Die Villenbacher Straße war nach Aussage des Wengeners frei befahrbar, bis die Häuser dort gebaut wurden und die Anwohner ihre Autos nicht im Hof abstellen, wo seiner Meinung nach genügend Platz wäre, sondern auf der Straße. „Mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen kommt man kaum durch“, meinte er. Sechs bis sieben Fahrzeuge stünden mindestens am Straßenrand, bisweilen sogar zehn. Ob die Gemeinde da kein Halteverbot einrichten könne?

Bürgermeister Filbrich versprach, mit den Anwohnern zu sprechen, da ein Halteverbot auch an anderen Stellen nicht die gewünschte Wirkung gezeigt hätte.

Themen folgen