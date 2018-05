vor 45 Min.

Wenn Kinder und Trachtler um den Maibaum tanzen

Der „Tanz in den Mai“ kam bei den Wertingern gut an. Warum das Motto an diesem Abend gut zum „Tag der Arbeit“ passt.

Von Brigitte Bunk

Gezückte Handys und Fotoapparate, Erwachsene und Kinder, die rund um die Tanzfläche stehen, knien und gespannt darauf schauen, was ihre Kinder, Enkel, Geschwister und Freunde präsentieren. Dazu noch die Wertinger Trachtler – kurz gesagt: Beim Wertinger „Tanz in den Mai“ war für jedes Alter etwas dabei. Bürgermeister Willy Lehmeier beließ es bei kurzen Dankworten und überließ den Tänzern die Aufmerksamkeit. Passend zum Tag der Arbeit verwies er lediglich auf das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbunds: „Vielfalt, Gerechtigkeit, Solidarität“. Denn das passte auch hier, somit hatte seine Sekretärin Verena Beese alles zum Gelingen des bunten Programms koordinieren können. Lehmeier bekräftigte: „Ich danke allen für die Solidarität, die wir beim Gestalten des Abends erfahren haben.“ Zum Beispiel von der Gruppe der Stadtkapelle Wertingen unter Leitung von Heike Mayr-Hof. Die Musiker hatten zugesagt, dieses Jahr länger zu spielen, als die Vorführungen dauern. Immerhin saßen zahlreiche Gäste an den Biertischen auf dem Marktplatz. Die wurden somit weiter unterhalten und hatten gleichzeitig genügend Gelegenheit, sich miteinander zu unterhalten. Die Feuerwehrleute hatten in ihren Ständen schon alles vorbereitet und versorgten die Maifeiernden mit Essen und Trinken.

Den Maibaum hatte der Bauhof bereits am frühen Vormittag aufgestellt. So konnte er tagsüber schon von den Passanten begutachtet werden und bot einen perfekten Hintergrund für den Tanz in den Mai. Zudem starteten Mädels und Jungs der 4c der Grundschule Wertingen mit ihrer Musiklehrerin Eve Bühler. Als Jennifer Lopez mit „Let’s get loud“ begann und die schwarz gekleideten Tanzbegeisterten mit ihren pink und blau gefüllten Flaschen dazu begeistert den Takt angaben, wussten alle Gäste: Jetzt geht es los. Ihnen folgten D’Zusamtaler, erst die Gebirgstrachtler mit dem Tanz „Ammerseer“, bei dem vor allem die ganz jungen Burschen im Publikum staunend den Schuhplattler beobachteten und danach selbst ausprobierten, wie das so geht. Beim Gautanz waren Paare in der Zusamtaler Volkstracht mit von der Partie, bevor die drei Gruppen vom „Kids Dance“ des Wertinger Jugendzentrums auf die Bühne traten. „Work from home“ von Fifth Harmony hieß der Titel, auf den die Kleinen voller Begeisterung tanzten. Die nächste Altersgruppe tanzte auf „Andiamo“ von Ardian Bujupi. Natürlich gab es auch eine Zugabe. Mit ihrer Tanzpartnerin Karin Veith leitet Chantal Wenzl die Gruppe. Die freuten sich auf ihren Auftritt, zu dem Chantal Wenzl erläuternd sagt: „Wir haben die Gruppen geteilt, weil man dann auch mal sehen kann, was unsere großen Girls alles draufhaben.“ Natürlich waren hier auch die Fans wieder im Einsatz, die das im Film festhalten wollten. Den Abschluss machten traditionell die Trachtler und Volkstänzer, die von den Musikern der Stadtkapelle begleitet wurden.

Themen Folgen