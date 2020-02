12:12 Uhr

Wenn der Pfarrer für seine „Schäfchen“ kocht

Auch am Kopftopf daheim: Pater Tomasz Wesolowski aus der Pfarrei Bliensbach kochte wieder polnische Gerichte für seine „Schäfchen“.

Pater Tomasz serviert polnische Gerichte. Was für die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach auf den Tisch kam.

Von Konrad Friedrich

Es war wieder einmal so weit. Pater Tomasz Wesolowski aus der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach hat jetzt wieder für mehr als 100 Gäste aus Laugna und den Ortsteilen, , die zu seiner jährlichen Veranstaltung gekommen sind, polnische Gerichte gekocht. Seine Kochkünste hat sich der Pfarrer selbst beigebracht, indem er der Mutter früher beim Zubereiten der Gerichte zuschaute. Später erweiterte er seinen Erfahrungsschatz beim Kochen in seinem Kloster.

Eine große Herausforderung

Heutzutage kocht Pater Tomasz zu Hause für sich und seine Gäste und nicht zuletzt natürlich für seine Schäfchen im Bürgerhaus in Laugna. Wie man sich vorstellen kann, stellt es eine ziemliche Herausforderung dar, die Zutaten in so großen Mengen für die vielen Gäste vorzubereiten. Da ist es natürlich besonders wichtig, ein zuverlässiges Team zur Unterstützung zu haben. Emsig schnippeln, mischen und würzen deshalb fleißige Helferinnen vom Laugnaer Pfarrgemeinderat zusammen mit Pater Tomasz im Vorfeld für den großen Abend.

Vom Polnischen Traum bis zum Wodka

Zu essen gab es eine polnische Erbsensuppe, Krauteintopf, Zucchini-Puffer, schlesisches Mittagessen mit Rindsrouladen, schlesische Knödel und Blaukraut.. Als Dessert servierten der Pfarrer und sein Team einen „Polnischen Traum“ und ein ein Stamperl Wodka.

